Groane

SOLARO – La sezione locale di Futuro Nazionale interviene nel dibattito che si è acceso attorno a un progetto privato, criticando quello che definisce un clima di «disinformazione» e chiedendo che il confronto pubblico si basi esclusivamente su elementi tecnici e documentazione ufficiale.

In una nota diffusa sui social, il movimento sostiene che il progetto venga raccontato attraverso immagini e rappresentazioni che, a suo giudizio, non rispecchierebbero fedelmente le dimensioni e la reale collocazione dell’intervento. Per questo motivo invita cittadini e forze politiche a valutare il progetto partendo dagli elaborati tecnici, dalle relazioni progettuali e dai pareri degli enti competenti.

Secondo Futuro Nazionale, il dibattito si starebbe concentrando più su slogan e contrapposizioni ideologiche che sugli aspetti concreti dell’opera. “Se si vuole esprimere un giudizio serio – afferma il movimento – è necessario farlo sulla base del progetto e delle valutazioni tecniche, non attraverso ricostruzioni parziali”.

Nel comunicato viene inoltre evidenziata quella che il gruppo considera una contraddizione politica. Futuro Nazionale ricorda infatti che, negli ultimi anni, a Solaro sono stati autorizzati interventi urbanistici ritenuti di forte impatto sul territorio, citando il disboscamento di aree verdi, la trasformazione di terreni agricoli e la realizzazione del McDonald’s. Per il movimento, le critiche rivolte oggi al nuovo progetto dovrebbero essere valutate alla luce di quelle precedenti decisioni amministrative.

La sezione conclude ribadendo la propria contrarietà a quello che definisce un modo di fare informazione “unilaterale”, sostenendo che i cittadini abbiano diritto a un confronto fondato su trasparenza, dati verificabili e approfondimenti tecnici, così da potersi formare un’opinione libera e consapevole.

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