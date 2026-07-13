SOLARO – Anche il Partito Democratico di Solaro interviene sul progetto privato per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nell’area agricola a sud del paese, esprimendo la propria contrarietà attraverso una nota condivisa sui social.

Nel messaggio il circolo ribadisce il proprio sostegno alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma ritiene che l’intervento proposto sia “del tutto sproporzionato” rispetto alle caratteristiche del territorio.

“È nel nostro Dna politico: siamo favorevoli alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma questo intervento ha dimensioni del tutto sproporzionate rispetto al nostro territorio già urbanizzato”, si legge nella nota.

Secondo il Partito Democratico, il progetto riguarderebbe un impianto di circa 15 ettari che comprometterebbe un’area agricola di particolare valore ambientale. Nel documento viene evidenziato il rischio di interrompere il corridoio ecologico tra il Parco delle Groane e il Parco del Lura e di modificare in maniera permanente il paesaggio che caratterizza il territorio di Solaro.

Per questo motivo il Pd chiede che “il processo autorizzatorio di Città Metropolitana venga fermato” e che vengano individuate soluzioni “più equilibrate, diffuse e compatibili con la tutela del nostro patrimonio ambientale”.

La presa di posizione si aggiunge al no dell’Amministrazione comunale, che ha annunciato la volontà di opporsi all’intervento ritenendolo incompatibile con la salvaguardia dell’area agricola e dei collegamenti ecologici tra il Parco delle Groane e il Parco del Lura.

QUI INTERVENTO COMUNE