CARONNO PERTUSELLA – Un innesto di grande esperienza per il Basket Caronno, che continua a investire sul settore giovanile annunciando l’ingresso nello staff tecnico di Claudia Dalla Valle. Istruttrice minibasket e allenatrice delle formazioni giovanili, porta in società un bagaglio di oltre quarant’anni di esperienza maturata sui campi da gioco, sempre con particolare attenzione alla formazione dei più giovani.

Nel corso della sua lunga carriera Dalla Valle ha accompagnato la crescita di numerosi ragazzi, seguendoli non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo umano. Un percorso costruito su valori come fiducia, rispetto e condivisione, elementi che il Basket Caronno sottolinea nel presentarla come nuovo punto di riferimento del proprio progetto educativo e sportivo.

La stessa allenatrice ha spiegato quale sia stata l’esperienza più significativa del suo cammino nel mondo della pallacanestro.

«L’esperienza più significativa della mia vita sportiva, tuttavia, è stata quella vissuta quotidianamente in palestra con i bambini e i ragazzi. Ho avuto il privilegio di accompagnare la loro crescita, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, cercando di trasmettere i valori dello sport e, soprattutto, l’amore per la pallacanestro. Credo che il risultato più importante del mio percorso non siano i titoli conseguiti, ma le persone che ho incontrato e i tanti giovani ai quali ho cercato di lasciare la passione per questo meraviglioso sport».