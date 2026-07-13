Calcio

SARONNO – Nuovo innesto di esperienza per il Legnano, che continua a costruire la rosa in vista della prossima stagione annunciando l’ingaggio del centrocampista Andrea Mira. Il classe 1995 arriva dopo l’ultima annata trascorsa tra Ardor Lazzate e Fbc Saronno, dove ha contribuito al percorso dei biancocelesti fino alla finale playoff del girone di Eccellenza.

Per i lilla si tratta di un rinforzo importante in mezzo al campo. Mira porta infatti in dote un lungo percorso maturato tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, oltre a una profonda conoscenza del calcio lombardo. Il suo arrivo servirà anche a colmare il vuoto lasciato da Stefano Pellini, che nelle scorse settimane aveva annunciato la decisione di interrompere l’attività agonistica per motivi personali.

Formatosi nel settore giovanile dell’Inter fino alla formazione Primavera, Mira ha successivamente vestito la maglia del Renate in Serie C e quelle di Piacenza, Varesina, Nuorese e Arconatese in Serie D. In Eccellenza ha invece collezionato esperienze con Verbano, Busto 81, Varesina, RG Ticino, Solbiatese, Tritium, Fucina, Ardor Lazzate e, nella seconda parte della scorsa stagione, con il Saronno.

Il comunicato del club

L’Ac Legnano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Mira.

Classe 1995, mancino, Mira arriva in maglia lilla dopo l’ultima stagione disputata con il Saronno nel campionato di Eccellenza 2025/2026.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove ha completato il percorso fino alla formazione Primavera, nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze tra i professionisti, vestendo la maglia del Renate in serie C, e in serie D con Piacenza, Varesina, Nuorese e Arconatese.

Centrocampista di grande esperienza e affidabilità, in Eccellenza ha inoltre indossato le maglie di Verbano, Busto 81, Varesina, RG Ticino, Solbiatese, Tritium, Fucina e Ardor Lazzate, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e conoscenza della categoria.

L’A.C. Legnano dà il benvenuto ad Andrea Mira e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori lilla.

14072026