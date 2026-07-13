Saronnese

CISLAGO – Il gruppo comunale di protezione civile di Cislago lancia un appello ai cittadini interessati a entrare a far parte della squadra di volontari impegnata nelle attività di tutela del territorio e di supporto in caso di emergenze.

L’iniziativa è rivolta a chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo per la comunità, partecipando a un percorso che permette di acquisire competenze specifiche e di operare insieme a un gruppo formato e organizzato.

L’Amministrazione comunale coglie inoltre l’occasione per esprimere riconoscenza ai volontari che già oggi prestano servizio con costanza e dedizione, contribuendo ogni giorno alla sicurezza del paese.

Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni o ad aderire può contattare il numero 335 1684038 oppure inviare un’email all’indirizzo [email protected]. L’obiettivo è ampliare il gruppo con nuove persone pronte a dare il proprio contributo alla collettività.

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