Disinfestazione contro le zanzare a Solaro nella notte
13 Luglio 2026
SOLARO – Nella nottata di lunedì 13 luglio è in programma un intervento di disinfestazione contro le zanzare su tutto il territorio comunale di Solaro. Le operazioni prenderanno il via alle 23 e proseguiranno fino al termine dei lavori.
L’intervento interesserà diverse aree pubbliche, tra cui le aree verdi, i filari alberati, i parchi gioco e i plessi scolastici, con l’obiettivo di contenere la presenza delle zanzare durante il periodo estivo.
Il servizio sarà affidato a una ditta specializzata che utilizzerà prodotti naturali. L’amministrazione comunale precisa che i prodotti impiegati non comportano rischi per la popolazione.
L’operazione rientra nelle attività periodiche di prevenzione e controllo degli insetti programmate sul territorio comunale per migliorare il benessere dei cittadini e la fruibilità degli spazi pubblici durante la stagione estiva.
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