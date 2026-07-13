Comasco

LOMAZZO – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, in un’azienda del polo tecnologico ComoNext, in via Cavour, per un principio di incendio che ha interessato una batteria al litio durante una fase di assemblaggio.

L’allarme è scattato intorno alle 10 quando, nel corso delle lavorazioni, dalla batteria si sono sviluppati fumo con un rapido aumento della temperatura. I lavoratori sono intervenuti immediatamente utilizzando gli estintori presenti in azienda e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la batteria immergendola in acqua all’esterno dell’edificio. È stato inoltre disposto l’allontanamento del dispositivo da materiali combustibili e delimitata l’area in attesa delle operazioni di smaltimento in sicurezza.

L’intervento si è concluso senza particolari criticità. Non si registrano persone coinvolte o feriti. L’episodio è rimasto circoscritto grazie al tempestivo intervento del personale dell’azienda e dei vigili del fuoco.

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