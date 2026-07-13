SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla situazione della retrostazione, con la passeggiata organizzata insieme alla sindaca per fare il punto sulle criticità della zona. Spazio anche alla conclusione di Reverie, a un intervento dei soccorsi in centro e all’ultima serata delle iniziative di evangelizzazione che hanno richiamato numerosi fedeli.

I residenti della retrostazione hanno percorso le vie del quartiere insieme alla sindaca Ilaria Pagani per mostrare le situazioni di degrado e chiedere interventi concreti, con l’auspicio che la visita si traduca presto in cambiamenti.

Si è chiusa con un arrivederci alla prossima edizione la rassegna Reverie: pubblicata la videosintesi delle serate che ripercorre i momenti più significativi dell’evento.

Al termine degli spettacoli di Reverie, in centro, una persona ha accusato un malore. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per prestare le cure necessarie.

Grande partecipazione all’ultima tappa delle serate itineranti di evangelizzazione, che hanno visto tanti fedeli riunirsi in un clima di silenzio, preghiera e condivisione.