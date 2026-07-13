I più letti di ieri più letti di ieri: Retrostazione sindaca passeggia coi residenti, malore dopo Reverie, successo per la serata evangelizzazione
13 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla situazione della retrostazione, con la passeggiata organizzata insieme alla sindaca per fare il punto sulle criticità della zona. Spazio anche alla conclusione di Reverie, a un intervento dei soccorsi in centro e all’ultima serata delle iniziative di evangelizzazione che hanno richiamato numerosi fedeli.
I residenti della retrostazione hanno percorso le vie del quartiere insieme alla sindaca Ilaria Pagani per mostrare le situazioni di degrado e chiedere interventi concreti, con l’auspicio che la visita si traduca presto in cambiamenti.
Retrostazione, passeggiata dei residenti con la sindaca Pagani tra le vie del degrado: “Ora aspettiamo i cambiamenti”
Si è chiusa con un arrivederci alla prossima edizione la rassegna Reverie: pubblicata la videosintesi delle serate che ripercorre i momenti più significativi dell’evento.
Reverie, le video sintesi delle serate e… l’arrivederci del Comune alla prossima edizione
Al termine degli spettacoli di Reverie, in centro, una persona ha accusato un malore. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per prestare le cure necessarie.
Saronno, malore in centro dopo gli spettacoli di Reverie: arriva ambulanza e automedica
Grande partecipazione all’ultima tappa delle serate itineranti di evangelizzazione, che hanno visto tanti fedeli riunirsi in un clima di silenzio, preghiera e condivisione.
Saronno, grande partecipazione all’ultima tappa delle serate itineranti di evangelizzazione: tanti fedeli tra silenzio e preghiera
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