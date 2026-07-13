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SARONNO – Lunedì 13 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche nube sparsa nelle ore del mattino e ampie schiarite dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e permane l’allerta afa, accompagnata da temperature elevate.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 24°C e una massima di 34°C, confermando un clima decisamente caldo. I venti soffieranno moderati da est durante la mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio provenendo da est-sudest. Dopo qualche annuvolamento nelle prime ore del giorno, il cielo tenderà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, grazie al nuovo rinforzo dell’alta pressione che favorirà condizioni di tempo stabile fino a sera.

Anche il resto della Lombardia beneficerà del ritorno di un campo di alta pressione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali e orientali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube mattutina destinata a dissolversi nel corso del pomeriggio. Sulle Orobie persisterà una variabilità con alternanza di nubi e schiarite, mentre sulle Alpi Retiche sarà possibile qualche debole pioggia nelle ore pomeridiane prima di un miglioramento in serata. Nel complesso, sulle zone di pianura le condizioni saranno molto simili a quelle previste per Saronno, con sole prevalente e caldo intenso.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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