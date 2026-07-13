Città

SARONNO – “Rêverie, in francese sta per fantasticheria, sogno. Un nome appropriato per questa amministrazione che immagina molto ma produce poco. Tanto fumo e poco arrosto, poco come il pubblico di questa pretenziosa tre giorni di arti performative di cui i primi due desolatamente deserti”.

Inizia così la nota firmata da Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che traccia un bilancio sulla tre giorni di eventi proposta dall’Amministrazione comunale in città.

Nulla da dire sulla professionalità e la bravura degli artisti che hanno onorato il loro impegno esibendosi davanti a poche persone. Il punto, infatti, è un altro. Rêverie avrebbe dovuto rappresentare il manifesto della nuova idea di città della Giunta: eventi culturali e intrattenimento come motore del rilancio del centro e del commercio. Il risultato, però, restituisce una realtà diversa. Lo si comprende non soltanto dalla limitata partecipazione, ma anche dal tono con cui la stampa locale ha raccontato l’iniziativa.

Ben vengano gli eventi, ma non possono diventare il sostituto di una vera politica per la città. Il commercio non riparte soltanto con spettacoli e manifestazioni. Servono sicurezza, accessibilità, parcheggi, decoro, servizi efficienti e una programmazione costruita insieme ai commercianti e alle associazioni di categoria.

Nei comuni vicini le Notti Bianche funzionano perché coinvolgono il territorio, riempiono le piazze e sostengono concretamente le attività. Sono popolari! Ma il problema è ancora un altro: a Saronno cresce l’impressione che l’offerta culturale venga scelta soprattutto sulla base dei gusti tipici di un tipo particolare di elité culturale… non certo popolari, rispondendo più alle preferenze dell’Amministrazione che dei bisogni e della sensibilità della città.

Chi governa non può e non deve cercare di educare culturalmente i cittadini così come non può imporre un modello di mobilità (vedi le ciclabili vuote e le strade intasate!) o un modello di vita urbana (parliamo di un disegno di città esplicitato dal progetto Isotta Fraschini!). Deve invece ascoltare, comprendere e valorizzare l’identità della comunità.

Nel frattempo, i problemi restano: sicurezza, commercio, viabilità, accessibilità del centro, futuro delle grandi aree dismesse, qualità dello spazio pubblico e capacità di attrarre investimenti per elencarne solo alcuni.

Eppure, la risposta della Giunta sembra essere sempre la stessa: un nuovo evento, una nuova manifestazione, una nuova operazione di comunicazione. La loro comunicazione, ovviamente!

Dopo un anno di mandato è legittimo chiedere risultati concreti. Saronno non ha bisogno di essere trasformata in qualcosa di diverso da ciò che è. Ha bisogno di un’Amministrazione capace di ascoltarla, comprenderla e accompagnarne la crescita con scelte condivise e pragmatiche, non di stravolgerne il Dna.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09