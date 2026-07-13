Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ambrogio Mantegazza membro del cda del teatro Giuditta Pasta e di Azione in merito alla tre giorno Reverie organizzata in città.

“Il teatro è una cosa da élite.” È una frase che mi sento ripetere spesso da quando in parte mi occupo del Giuditta Pasta. Eppure, dopo questo weekend, credo sia ancora più evidente quanto sia vero il contrario.

L’arte del teatro nasce nelle piazze, tra la gente. Nasce per stupire, far ridere, commuovere, far riflettere e persino mettere in discussione ciò che diamo per scontato. Anche il nostro modo di essere così tanto Saronat a volte!!

Reverie ha portato tutto questo in città. E, a giudicare dalle piazze e soprattutto dai sorrisi di chi le ha attraversate, è stato un successo.

Un festival che, fino a ieri, eravamo abituati a cercare a Milano o in altre grandi città, spesso pagando un biglietto. E allora perché Saronno non dovrebbe ospitare un festival di teatro di strada, magari di respiro internazionale?

Il teatro di strada è forse la forma più autentica di teatro: non aspetta che il pubblico entri in sala, ma porta la cultura dove le persone già vivono. È popolare nel senso più nobile del termine, perché appartiene a tutti.

Per questo credo che Reverie sia stato molto più di un festival. È stato un invito a immaginare una Saronno che ha il coraggio di sperimentare, di e di investire nella cultura come occasione di crescita e di comunità.

Un grazie a Maria Cornelia Proserpio per aver creduto in questa idea e per aver regalato alla nostra città qualcosa di nuovo. Spero davvero che sia solo l’inizio!”.

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