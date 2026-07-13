Città

SARONNO – “Quando si giudica un evento – come qualsiasi altro fatto della vita – serve un metodo. Un metodo fatto di onestà intellettuale, non di slogan preconfezionati. La critica fine a se stessa è la cosa più facile del mondo: non costa nulla, non richiede alcuno sforzo di analisi, e soprattutto non costruisce nulla. È la scorciatoia di chi preferisce il titolo ad effetto al ragionamento”.

Inizia così la nota del Roberto Spreafico del Pd che interviene nel dibattito sul festival di arti perfomative che si è tenuto in città nel weekend.

otografia di un’amministrazione che immagina molto, ma produce poco, e che le prime due serate sarebbero state desolatamente deserte. “Leggo la nota di Forza Italia sulla tre giorni di Reverie, firmata dal capogruppo Lorenzo Azzi . Vi si legge che il nome del festival, che in francese richiama il sogno e la fantasticheria, sarebbe la f

Ogni critica è legittima, come è legittimo il diritto-dovere dell’opposizione di controllare l’operato di chi governa, ma per essere davvero utili alla città, le critiche devono partire da fatti, non sostituirli con impressioni o bias cognitivi.

E i fatti raccontano una storia diversa e più articolata di quella di “piazze vuote”. È vero, e lo diciamo senza problemi: il pomeriggio e la serata di giovedì hanno visto una partecipazione più contenuta. Forse ha inciso il caldo, forse un pubblico che deve ancora abituarsi a un linguaggio artistico diverso da quello a cui è avvezzo, forse un format che nella sua prima edizione può e deve essere migliorato. Ma bastano poche ore per cambiare completamente il quadro: la giornata di sabato è stata un successo che definire “deserto” significherebbe semplicemente non averla vista e vissuta. Piazze con famiglie, bambini con gli occhi spalancati davanti agli artisti, persone che si fermavano incuriosite passando per il centro.

Ogni prima volta ha uno scotto da pagare. Chi fa qualcosa di nuovo, e Reverie a Saronno è stato davvero nuovo, deve mettere in conto che la città ha bisogno di tempo per abituarsi a una proposta diversa. Noi abbiamo scelto di provarci, sapendo che si sarebbero stati dei problemi e che avremmo potuto commettere degli errori.

E qui sta la differenza tra chi critica per costruire e chi critica per partito preso: noi il primo errore lo ammettiamo volentieri, perché è da lì che si migliora.

Alcune cose, in effetti, si potevano fare meglio. La comunicazione dei contenuti poteva essere forse più chiara e più mirata ai diversi pubblici – famiglie con bambini, giovani, chi cerca uno spettacolo di livello internazionale – invece di un’informazione unica per target molto diversi tra loro. Anche le modifiche alla viabilità e alle regole di gestione dei rifiuti potevano essere comunicate con maggiore anticipo e maggiore chiarezza, per non far pesare sui cittadini un disagio evitabile. Sono osservazioni che facciamo a noi stessi, prima ancora che qualcun altro ce le faccia, perché il metodo che rivendichiamo vale prima di tutto per chi governa.

Su un punto, però, il ragionamento di Forza Italia non regge: contrapporre cultura ed élite al “popolo” è un errore di prospettiva, non un’analisi. Le persone, le famiglie e i bambini che sabato hanno riempito le piazze non sono un’élite: sono Saronno. E l’idea che portare arte performativa internazionale nelle strade significhi voler “educare” i cittadini anziché offrire loro un’occasione in più, dice più della cultura politica di chi scrive che di quella dell’amministrazione. Nessuno ha mai sostenuto che gli eventi bastino da soli a rilanciare il commercio o a risolvere sicurezza, viabilità e decoro urbano: sono temi su cui l’amministrazione lavora su binari paralleli, non alternativi. Dire che un’amministrazione che organizza un festival culturale automaticamente trascura tutto il resto è un argomento comodo, ma falso.

Noi crediamo che le cose miglioreranno, edizione dopo edizione, proprio perché terremo conto di quello che ha funzionato e di quello che ha funzionato meno. È così che si costruisce un appuntamento che duri negli anni, non con un titolo a effetto il giorno dopo.

Reverie ha piantato un seme. Il nostro compito, da qui in avanti, è farlo crescere bene: anche ascoltando chi critica.

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