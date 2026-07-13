Città

SARONNO – Proseguono gli interventi di manutenzione della rete stradale cittadina. Da mercoledì 15 luglio a giovedì 24 luglio saranno eseguiti lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra via Cesati e via Manzoni, e in via Visconti, tra via Marconi e via Roma.

Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione e ridurre l’impatto sul traffico cittadino, le lavorazioni saranno effettuate in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6. Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione della viabilità comunale e consentiranno di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando la sicurezza e il comfort della circolazione per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Durante le operazioni potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate, opportunamente segnalate sul posto. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi durante gli orari dei lavori. “Sappiamo che ogni intervento sulla viabilità può comportare qualche inevitabile disagio – sottolineano dall’Amministrazione comunale – ma la scelta di operare nelle ore notturne è stata adottata proprio per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità cittadina. Si tratta di lavori necessari per mantenere in efficienza la rete stradale e garantire condizioni di maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada”.

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