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SARONNO – Con l’arrivo della bella stagione è tornata a farsi vedere anche nel Saronnese la Popillia japonica, il cosiddetto scarabeo giapponese che negli ultimi anni ha provocato danni a giardini, orti, aree verdi e coltivazioni in tutta la Lombardia.

Le prime segnalazioni della stagione stanno arrivando da diversi Comuni del circondario e non mancano avvistamenti anche nel centro di Saronno. In particolare, cittadini e appassionati del verde riferiscono di aver notato la presenza dell’insetto sia nelle aree urbane sia nelle zone verdi comprese tra il Saronnese e il Parco delle Groane.

Un insetto ormai conosciuto nel territorio

La Popillia japonica è un piccolo coleottero originario dell’Asia, riconoscibile per il corpo verde metallico e le sfumature ramate delle ali. Da alcuni anni si è diffuso in modo significativo nel Nord Italia, diventando una delle specie invasive più problematiche per il verde pubblico e privato. Gli esemplari adulti si nutrono delle foglie di numerose specie vegetali, provocando il caratteristico effetto “scheletrizzazione”, che lascia intatte soltanto le nervature delle foglie. Le larve, invece, si sviluppano nel terreno e possono danneggiare prati e tappeti erbosi nutrendosi delle radici.

Segnalazioni tra Saronno e le Groane

Negli ultimi giorni le segnalazioni si sono moltiplicate in diverse località della zona. La presenza dello scarabeo viene segnalata nei giardini privati, nei parchi e lungo le aree verdi che caratterizzano il territorio compreso tra Saronno, il Parco delle Groane e i Comuni limitrofi. Si tratta di un fenomeno ormai ricorrente nel periodo estivo, quando gli adulti emergono e diventano particolarmente visibili.

Attenzione alle infestazioni

Gli esperti raccomandano di monitorare la presenza dell’insetto e di segnalare eventuali infestazioni particolarmente consistenti. Negli anni scorsi la Popillia japonica ha causato danni significativi a piante ornamentali, vigneti, alberi da frutto e colture agricole, rendendo necessario un costante controllo del fenomeno. Con l’estate appena iniziata, tutto lascia pensare che anche quest’anno lo scarabeo giapponese sarà una presenza abituale nei giardini e nelle aree verdi del Saronnese e delle Groane.

04072026