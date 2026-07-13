Primo piano

SARONNO – “Idee, proposte e un dialogo aperto con i cittadini per partecipare al cambiamento di Saronno e per costruire insieme l’Italia di domani”.

Inizia così la nota con cui Futuro nazionale Saronno annuncia il suo debutto in piazza in città.

Ecco il testo integrale.

“Sabato18 luglio e domenica 19 luglio, il Comitato Costituente cittadino di Futuro Nazionale sarà presente nel centro di Saronno, in Piazza Avis, con un proprio banco informativo dove sarà anche possibile tesserarsi al partito.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accorciare le distanze tra la cittadinanza e i grandi temi del dibattito nazionale, portando in piazza proposte concrete che mettono al centro la sicurezza, lo sviluppo economico, la valorizzazione del territorio, il merito e la tutela delle identità locali.

Tra rave party abusivi che spuntano come funghi, le fiamme alla scuola Rodari e i bancomat che saltano in aria come fossimo nel far west, a Saronno sembra che l’unica cosa a non esistere sia la serenità della cittadinanza. Vogliamo che Saronno smetta di finire sulle pagine di cronaca nera e diventi l’epicentro di una vera riscossa di civiltà, ordine e buonsenso.

Invitiamo tutti i saronnesi a fermarsi al nostro gazebo per confrontarsi, condividere idee e scoprire i progetti che Futuro Nazionale sta mettendo in campo per il Paese e per il territorio, con l’obiettivo di non arrendersi all’insicurezza e al degrado.

Il banco sarà attivo per l’intera durata del fine settimana dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Un’occasione da non perdere per chiunque voglia partecipare attivamente al dibattito sul futuro della propria comunità e della nostra Italia”.

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