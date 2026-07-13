Groane

SOLARO – Prosegue anche nel 2026 “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia Ets nata nel 2020 per supportare le comunità locali e le persone più fragili attraverso la donazione di pasti caldi.

A sei anni dal lancio del progetto, l’iniziativa continua a rappresentare un importante strumento di sostegno sociale, coinvolgendo centinaia di associazioni caritative locali, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Ets e Comunità di Sant’Egidio.

Nell’ambito dell’edizione 2026, il ristorante McDonald’s di Solaro, gestito dalla licenziataria Anna Falciano, ha aderito all’iniziativa contribuendo alla donazione di pasti caldi destinati alle persone e alle famiglie assistite da Caritas Solaro, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto a oltre 80 nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità economica e sociale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Solaro e alla disponibilità della sindaca Nilde Moretti, confermando l’importanza del dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni del territorio per rispondere concretamente ai bisogni della comunità.

Durante la consegna è stato possibile conoscere da vicino l’attività quotidiana svolta da Caritas Solaro grazie alla testimonianza di Mario Mantegazza, volontario da anni impegnato nell’accoglienza e nel sostegno delle persone in difficoltà. Attraverso il suo racconto è emerso il valore di una rete solidale costruita con impegno, organizzazione e attenzione alle esigenze delle famiglie che si rivolgono all’associazione.

“Uno dei valori fondamentali di McDonald’s è la vicinanza alle comunità locali in cui opera”, dichiara Anna Falciano, licenziataria del ristorante McDonald’s di Solaro. “Per questo abbiamo aderito con convinzione a ‘Sempre aperti a donare’, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone del territorio e contribuire, insieme alle istituzioni e alle associazioni locali, a generare un impatto positivo per la comunità”.

Attraverso iniziative come “Sempre aperti a donare”, McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS rinnovano il proprio impegno a favore delle comunità locali, promuovendo progetti capaci di creare valore sociale e sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09