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TRADATE – Quattro serate estive tra natura, divulgazione e osservazione del cielo. Al centro didattico scientifico eco planetario di Tradate tornano i “Picnic scientifici sotto le stelle”, l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Astro Natura che invita famiglie, curiosi e appassionati a trascorrere una serata nel verde del Parco Pineta.

La formula è semplice: ogni partecipante potrà portare il proprio telo e la cena al sacco, per vivere un picnic all’aria aperta. A seguire, spazio a un racconto scientifico dedicato al tema della serata e all’osservazione dei corpi celesti con i telescopi dell’osservatorio astronomico.

Dopo il primo appuntamento di sabato 4 luglio, rassegna proseguirà sabato 18 luglio con “Miti e leggende del cielo sotto ai nostri piedi”, una serata dedicata alle costellazioni dell’emisfero sud e ai racconti che le accompagnano. Maggiori informazioni sono disponibili qui: miti e leggende del cielo sotto ai nostri piedi.

Il terzo appuntamento sarà sabato 1 agosto con “Animali da paura”, un incontro pensato per sfatare miti e pregiudizi su alcune specie che da sempre popolano fiabe e leggende. Tutti i dettagli sono disponibili qui: picnic scientifico sotto le stelle, animali da paura.

La rassegna si concluderà sabato 29 agosto con “Tanabata: la festa delle stelle”, una serata dedicata ai miti e alle suggestive leggende d’Oriente, con l’osservazione del cielo estivo. Il programma completo dell’ultimo appuntamento sarà pubblicato a breve sul sito dell’EcoPlanetario.

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