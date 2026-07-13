Tu@Saronno: “Reverie ha portato stupore e cultura nel cuore della città. Ci rivediamo l’anno prossimo”
13 Luglio 2026
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SARONNO – “Grazie Reverie. Ci rivediamo l’anno prossimo!”. Si conclude cocì la nota di Tu@Saronno pubblicata su Facebook il day after della tre giorni del festival delle arti performative”.
Ecco la nota integrale: “Reverie. Un sogno ad occhi aperti. Leggerezza, spensieratezza, sorpresa si sono impossessate delle nostre strade per tre giorni.
Lo dicono bene gli occhi dei bambini, pieni di stupore e meraviglia. Lo dicono i sorrisi di chi si è fermato per un momento e si è lasciato rapire da uno spettacolo inaspettato.
Artisti internazionali ci hanno preso per mano e ci hanno accompagnato in un viaggio onirico in diversi angoli della città, un sogno fatto di giocolerie, magia, acrobazie, musica, maschere e tamburi.
Reverie ci ha regalato qualcosa che non ci aspettavamo, al quale forse non tutti eravamo pronti, e va bene così: i sogni hanno bisogno di tempo per affondare le loro radici e far nascere una nuova realtà. Reverie ha portato la cultura nelle strade e nelle piazze, piantando un prezioso seme per il futuro della nostra città”.
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