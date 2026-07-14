Basket

SARONNO – Con l’inizio della nuova stagione sportiva, la Robur Basket Saronno rinnova il proprio settore giovanile e presenta lo staff tecnico che seguirà le squadre nel campionato 2026-2027, confermando l’obiettivo di accompagnare la crescita dei giovani atleti sia dal punto di vista sportivo sia umano.

La società, che svolge la propria attività al Centro sportivo Monsignor Ronchi di via Colombo, ha definito l’organigramma degli allenatori per le varie categorie.

Alla guida della Dr1 e dell’Under 19 (annate 2008-2009) ci sarà Marco Rota, affiancato dagli assistenti Paolo Masini e Andrea Paternoster.

Le formazioni Under 17 (annate 2010 e 2011) saranno invece affidate a Luca Meazzo e Riccardo Genovese.

Per le categorie Under 15 (2012) e Under 14 (2013) il riferimento tecnico sarà Jonathan Molteni, mentre Gabriele Camorani guiderà Under 13 (2014) ed Esordienti (2015), con il supporto dell’assistente Stefano Pedroncelli.

A completare lo staff ci saranno Alex Acker, nel ruolo di Development coach, e Tomaso Merlo, responsabile del settore giovanile.

Nel presentare il nuovo assetto tecnico, la Robur Basket Saronno sottolinea di voler aprire «un nuovo capitolo» della propria storia, ringraziando gli allenatori e tutte le persone che negli anni hanno contribuito alla crescita del club e ribadendo la volontà di continuare a investire sul vivaio attraverso un gruppo di lavoro che unisce esperienza, competenze e passione.

14072026