Groane

SOLARO – Per lo stabilimento Electrolux di Solaro arriva uno spiraglio sul fronte della produzione, ma non su quello dell’occupazione. È quanto emerge dall’incontro del 14 luglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: mentre l’azienda ipotizza una crescita dei volumi fino a 700 mila pezzi annui, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm parlano di “passi ancora insufficienti” e ribadiscono la preoccupazione per gli esuberi confermati nel piano industriale. I sindacati chiedono quindi un intervento di Governo e Regioni per dare prospettive concrete alla vertenza.

Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso al termine dell’incontro, Electrolux ha sostenuto che il piano industriale potrebbe essere modificato qualora si riuscisse a recuperare competitività sui costi dell’energia, sulla produttività del lavoro e attraverso una revisione della normativa europea sul Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam).

Per i diversi stabilimenti del gruppo sono state prospettate soluzioni differenti. Per Solaro, l’azienda avrebbe indicato la possibilità di compensare la perdita delle circa 100 mila macchine destinate al mercato nordamericano con un incremento della produzione destinata all’Europa.

Nel comunicato si legge infatti: “Ragionamento differente si pone invece per Solaro, che a detta della direzione di Electrolux dovrebbe recuperare con la crescita dei volumi europei la perdita delle circa 100.000 macchine destinate al Nordamerica, fino ad arrivare alla assai ambiziosa previsione di 700.000 pezzi annui”.

Sul fronte occupazionale, però, la posizione dell’azienda non cambia. “Per quanto concerne gli staff, Electrolux ribadisce la intenzione di procedere ad una riorganizzazione con conseguenti esuberi”.

I sindacati: “Passi ancora insufficienti”

Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm ritengono che quanto emerso dal confronto non sia sufficiente per modificare il giudizio sul piano industriale.

“Come sindacato giudichiamo insufficienti i passi fatti da Electrolux, per via naturalmente delle mancate risposte su Cerreto, ma anche per le aperture solo parziali negli altri stabilimenti, che non escludono del tutto le delocalizzazioni, essenzialmente dirette verso la Polonia, la Cina e la Thailandia”.

Secondo le organizzazioni sindacali, inoltre, le modifiche prospettate dall’azienda sono subordinate a fattori esterni.

“I cambiamenti del piano industriale prospettato dalla Direzione aziendale restano condizionati a importanti azioni di recupero di competitività, in gran parte fuori dalla portata di sindacato e impresa, come la modifica della normativa europea del Cbam e il taglio del costo dell’energia”.

Le preoccupazioni per gli esuberi

Il comunicato evidenzia anche le criticità sul fronte del costo del lavoro e della riorganizzazione del personale.

“Non è chiaro come Electrolux vorrebbe recuperare competitività sul versante del costo del lavoro, giacché da una parte l’abbassamento degli stipendi sarebbe del tutto inaccettabile e dall’altra gli incrementi di produttività trovano il limite invalicabile della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché della necessaria applicazione degli accordi già siglati”.

I sindacati aggiungono inoltre: “Preoccupano le linee guida di riorganizzazione degli staff, a fronte di processi gestiti con l’Intelligenza artificiale e la digitalizzazione: sono confermati 725 esuberi”.

L’appello alle istituzioni

Il comunicato si conclude con una richiesta rivolta a Governo e Regioni in vista del prossimo incontro, già fissato per il 21 luglio.

“Al prossimo incontro del 21 luglio chiediamo a Governo e Regioni di mettere in atto quelle azioni strutturali indispensabili a rilanciare il settore degli elettrodomestici e a sbloccare la vertenza”.

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