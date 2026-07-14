I più letti di ieri: cantiere notturno in centro, allarme popillia japonica e fumo da una batteria al litio
14 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 luglio, grande attenzione per i lavori notturni alle porte del centro, il ritorno della popillia japonica che preoccupa giardini e coltivazioni, il debutto in piazza di Futuro Nazionale e il dibattito politico sul festival Reverie. Spazio anche alla cronaca con l’intervento dei vigili del fuoco per il principio d’incendio di una batteria al litio a ComoNext.
Prenderà il via nei prossimi giorni un cantiere notturno alle porte del centro cittadino. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità in alcune vie e sarà svolto nelle ore serali e notturne per limitare i disagi alla circolazione.
Saronno, cantiere notturno alle porte del centro: date, vie interessate e orari
Tornano le segnalazioni della popillia japonica tra Saronno e il Parco delle Groane. Lo scarabeo invasivo è stato nuovamente avvistato e continua a rappresentare una minaccia per piante ornamentali, orti e coltivazioni.
Saronno e Groane, riecco la Popillia japonica: segnalazioni dello scarabeo che minaccia giardini e coltivazioni
Futuro Nazionale annuncia il primo appuntamento pubblico del prossimo fine settimana con un gazebo dedicato al tesseramento e al confronto con i cittadini sui temi della politica locale.
Saronno, Futuro nazionale pronto al debutto in piazza: il prossimo week-end tesseramento e confronto coi cittadini
Prosegue il confronto politico dopo il festival Reverie. Forza Italia critica l’iniziativa, sostenendo che l’evento non abbia prodotto il rilancio del centro cittadino e parlando di piazze rimaste vuote.
Reverie, Forza Italia: “Tre giorni di sogni dell’Amministraione per una realtà di piazze vuote e nessun rilancio”
Momenti di apprensione a ComoNext, dove una batteria al litio ha sviluppato fumo durante una fase di assemblaggio. Il tempestivo intervento dei lavoratori e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze, senza feriti.
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