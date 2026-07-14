SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 luglio, grande attenzione per i lavori notturni alle porte del centro, il ritorno della popillia japonica che preoccupa giardini e coltivazioni, il debutto in piazza di Futuro Nazionale e il dibattito politico sul festival Reverie. Spazio anche alla cronaca con l’intervento dei vigili del fuoco per il principio d’incendio di una batteria al litio a ComoNext.

Prenderà il via nei prossimi giorni un cantiere notturno alle porte del centro cittadino. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità in alcune vie e sarà svolto nelle ore serali e notturne per limitare i disagi alla circolazione.

Tornano le segnalazioni della popillia japonica tra Saronno e il Parco delle Groane. Lo scarabeo invasivo è stato nuovamente avvistato e continua a rappresentare una minaccia per piante ornamentali, orti e coltivazioni.

Futuro Nazionale annuncia il primo appuntamento pubblico del prossimo fine settimana con un gazebo dedicato al tesseramento e al confronto con i cittadini sui temi della politica locale.

Prosegue il confronto politico dopo il festival Reverie. Forza Italia critica l’iniziativa, sostenendo che l’evento non abbia prodotto il rilancio del centro cittadino e parlando di piazze rimaste vuote.

Momenti di apprensione a ComoNext, dove una batteria al litio ha sviluppato fumo durante una fase di assemblaggio. Il tempestivo intervento dei lavoratori e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze, senza feriti.