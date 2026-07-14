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CESATE – Un’esplosione di sapori, musica e spirito di comunità si prepara a travolgere l’area feste di via centro sportivo a Cesate. All’interno del ricco cartellone di “Banda in Festa 2026“, la kermesse estiva firmata dal corpo musicale Vincenzo Bellini, spicca l’appuntamento più atteso dai buongustai e dagli amanti della convivialità: la celeberrima serata paella, fissata per sabato 18 luglio a partire dalle ore 19.30.

La serata si preannuncia come un vero e proprio trionfo della tradizione culinaria ispanica, rivisitata con la passione e la cura che da sempre contraddistinguono i volontari della banda cittadina. Al centro della scena ci sarà la maxi-padella dove riso, zafferano, frutti di mare e aromi si fonderanno per dare vita a un piatto unico, capace di evocare i profumi del Mediterraneo e lo spirito delle feste di piazza più autentiche. Un’occasione imperdibile per cenare all’aperto in un’atmosfera vibrante e partecipata.

Data l’eccezionalità dell’evento e l’alto gradimento registrato nelle scorse edizioni, gli organizzatori ricordano che l’accesso alla cena sarà possibile solo su prenotazione. Per assicurarsi un tavolo e non perdere la specialità della serata, è necessario contattare tempestivamente l’organizzazione al numero di telefono dedicato 344.0638841.

La “serata paella” rappresenta il cuore pulsante del secondo fine settimana di una manifestazione che unisce intere generazioni sotto il segno della buona musica e dell’aggregazione. Ad accompagnare le serate della festa ci sarà infatti una colonna sonora d’eccezione, grazie alle esibizioni di artisti dal vivo come Veronica Voice, l’energia travolgente di Marea – Gli Esplosivi e i ritmi coinvolgenti di DJ Daniele Davi, pronti a far ballare e divertire il pubblico di ogni età nelle varie date in calendario.

(foto d’archivio)