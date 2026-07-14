Comasco

MOZZATE – La mattinata di domenica 12 luglio è stata speciale e ricca di emozioni per Mozzate: nella cornice verde del Parco Guffanti la tradizionale santa messa delle associazioni ha riunito tantissimi cittadini, volontari e famiglie in un momento di comunità e di ringraziamento per chi, ogni giorno, si dà da fare per il paese.

L’appuntamento è stato il cuore della ventiseiesima edizione della Festa delle associazioni mozzatesi, la storica kermesse che fin dalla fine di giugno ha animato il territorio.

Il momento più toccante della mattinata è arrivato subito dopo la funzione religiosa, con la benedizione di una nuova autovettura pronta a entrare in servizio per la SOS Mozzate. Il mezzo è il frutto di un bellissimo e generoso gesto della famiglia Cazzin, che ha voluto fare questa importante donazione in ricordo dell’indimenticato Padre Luis. Si tratta di una figura rimasta nel cuore di tutti e che, da oggi, continuerà idealmente a stare vicina ai mozzatesi attraverso l’attività quotidiana di questo nuovo veicolo.

Per la SOS Mozzate si tratta di un aiuto concreto e importantissimo, infatti grazie a questa nuova vettura i volontari e i dipendenti dell’associazione avranno una marcia in più per muoversi sul territorio e potranno essere ancora più presenti, pronti e disponibili per gli accompagnamenti, i trasporti sanitari e per tutte le necessità della nostra comunità.

Dopo la cerimonia e i ringraziamenti alla famiglia, la mattinata è continuata in un clima di festa con un piacevole aperitivo offerto a tutti i presenti dalle associazioni.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Mozzate)