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SARONNO – Martedì 14 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con tempo stabile e asciutto. Solo nelle ore serali è previsto il passaggio di qualche addensamento nuvoloso, senza precipitazioni. Resta inoltre confermata l’allerta afa, con temperature ancora elevate.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 24°C e una massima di 33°C, mantenendo condizioni di caldo intenso soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli da est-nordest al mattino, per poi ruotare da sudest nel pomeriggio, senza particolari rinforzi. Il sole sarà prevalente per gran parte della giornata, mentre l’aumento della nuvolosità atteso in serata non dovrebbe portare fenomeni sul territorio di Saronno.

Nel resto della Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili, anche se infiltrazioni di aria umida favoriranno un aumento della nuvolosità nelle ore serali. Sulle basse pianure occidentali e orientali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali il tempo sarà più variabile, con schiarite più ampie durante il pomeriggio. Sulle Orobie sono attese piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi, mentre sulle Alpi Retiche il cielo resterà molto nuvoloso con deboli precipitazioni. Nel complesso, le condizioni sulle aree di pianura saranno simili a quelle previste per Saronno, mentre i settori montani presenteranno una maggiore instabilità.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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