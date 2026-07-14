Città

SARONNO – Mobilità sostenibile “ferma” e progetti ciclabili senza sviluppi. È questo l’allarme lanciato da Saronno Civica, che punta il dito contro quella che definisce una mancanza di attenzione dell’Amministrazione Pagani. Nel mirino c’è il mancato rinnovo, che secondo il gruppo non risulterebbe ancora effettuato, dell’adesione al progetto “ComuniCiclabili” 2026 della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), ma anche lo stallo di alcuni interventi considerati strategici, dalla Varesina Ciclabile al collegamento protetto tra Cassina Ferrara e Rovello Porro, fino al Cammino Montiano e alla manifestazione cicloturistica Sa(l)vala. Saronno Civica chiede quindi un cambio di passo e invita il nuovo assessore alla Mobilità Emilio Guastamacchia a rilanciare una progettualità complessiva dedicata alla mobilità sostenibile.

Ecco il testo integrale della nota

Nel 2021 l’amministrazione del Sindaco Airoldi ha aderito al progetto ComuniCiclabili, rinnovando successivamente l’adesione fino a tutto il 2026 e ottenendo il riconoscimento di 2 “bike smile” su una scala da 1 a 5. Il punteggio, che valuta infrastrutture, governance, comunicazione e cicloturismo, ha premiato Saronno come primo comune della Provincia di Varese ad aderire a questa iniziativa.

Comuni Ciclabili è un progetto della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) a cui ogni comune italiano attento alla mobilità sostenibile può aderire.

Sono ormai 171 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento della “bandiera gialla” della ciclabilità sostenibile. Il network valuta e certifica l’impegno delle amministrazioni nel promuovere la mobilità sostenibile, mentre la Scuola ComuniCiclabili è un luogo di scambio, formazione e condivisione di buone pratiche amministrative di sostenibilità ambientale.

Ad oggi, purtroppo, non risulta che l’Amministrazione Pagani abbia rinnovato la partecipazione a ComuniCiclabili 2026, manifestando una inaspettata disattenzione alla mobilità sostenibile: non si hanno infatti notizie di nuovi progetti ne dell’avanzamento di quelli già in corso. Risultano infatti fermi, tra gli altri:

il completamento della fase II della Varesina Ciclabile;

la nuova ciclabile per la messa in sicurezza del pericoloso percorso Cassina Ferrara-Rovello Porro;

il Cammino Montiano;

la nuova edizione cicloturistica di SA(L)VALA.

Sia l’adesione a ComuniCiclabli che queste iniziative già avviate, assieme al completamento della ciclabile di via Roma, alla realizzazione del nuovo sottopasso pedonale di via Milano e ad altri interventi effettuati, appartengono alla medesima strategia che ha lasciato segni tangibili di attenzione alla qualità della vita in città, sulla quale la precedente Amministrazione ha investito milioni di euro.

Condividendo l’attenzione alla ciclabilità che la Sindaca Pagani ha espresso nel suo programma elettorale, ci auguriamo che il nuovo assessore di espressione Pd Emilio Guastamacchia, con deleghe alla Mobilità e alla Rigenerazione Urbana, possa invertire la rotta, definire una progettualità complessiva di mobilità sostenibile e attivare concreti progetti conseguenti, ad iniziare dalla edizione 2026 di ComuniCiclabili.

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