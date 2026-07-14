Città

SARONNO – Con una nota l’Amministrazione comunale conferma l‘attivazione del Molf come annunciato ormai un mese fa dall’ex assessore all’Ambiente Laura De Cristofaro ai cittadini del comitato Aria Pulita.

Preso atto delle frequenti segnalazioni di molestie olfattive da parte di cittadini e cittadine di Saronno e di alcuni Comuni vicini, il Comune di Saronno si è attivato per realizzare la raccolta delle segnalazioni utilizzando l’applicativo “Molf” (Molestie OLFattive) sviluppato da Arpa Lombardia per digitalizzare le attività di monitoraggio sistematico previste dalla DGR n. 3018/20212.

Come si può leggere al link https://www.arpalombardia.it/per-enti-e-imprese/autorizzazioni-e-controlli/molestie-olfattive/molf/, la raccolta sistematica di dati comporterà un coinvolgimento attivo della popolazione impattata, tramite la selezione e l’individuazione di “sentinelle” localizzate nell’area di ricaduta delle molestie olfattive (nel caso specifico Saronno, Caronno Pertusella ed eventuali altri Comuni limitrofi) identificate anche in base all’uso di un modello di calcolo della dispersione degli odori.

La campagna di raccolta dei dati inizierà indicativamente verso la metà del prossimo mese di settembre e sarà preceduta da un incontro informativo aperto alla cittadinanza, previsto per la prima metà di settembre, la cui data verrà successivamente comunicata.

In occasione dell’incontro incontro pubblico, il Comune di Saronno illustrerà le basi scientifiche e pratiche dell’attività e i risultati raccolti nella fase di preparazione tecnica che è attualmente in corso di esecuzione e che include misurazioni in campo relative alla micro-meteorologia effettuate nei pressi dei possibili siti di emissione, previsioni e scenari modellistici preliminari che tengono in considerazione anche le segnalazioni già inoltrate dalla cittadinanza. Le attività verranno eseguite in collaborazione ed in modo coordinato con Arpa Lombardia e con gli altri enti territoriali competenti.

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