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CARONNO PERTUSELLA – Torna anche quest’anno la Pastasciutta Antifascista promossa dalle sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno. L’appuntamento è in programma sabato 25 luglio alle 20 al Parco della Resistenza di via Avogadro. L’iniziativa ricorda la caduta del fascismo e la storica pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi dopo la destituzione di Benito Mussolini, celebrando anche gli 80 anni della Repubblica Italiana.

La serata prevede la pastasciutta offerta dalle sezioni Anpi. Sarà inoltre possibile scegliere un menù con grigliata di carne, patatine e bevande al costo di 15 euro, mentre il menù bambino costerà 10 euro. Su richiesta, con prenotazione nominativa, sarà disponibile anche un menù vegano.

Nel corso dell’evento saranno presenti la casa editrice People con novità editoriali e gadget a tema, la sezione di Saronno di Emergency e la Bottega del Grillo di Garbagnate Milanese. Sarà inoltre possibile acquistare bottiglie di “Amaro Partigiano”, foulard e spille Anpi, oltre a visitare la mostra “Le madri costituenti”.

Le prenotazioni, obbligatoriamente nominative, resteranno aperte fino al 23 luglio oppure fino al raggiungimento del limite di 300 partecipanti.

L’organizzazione informa infine che la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, nella tensostruttura del Parco della Resistenza.

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