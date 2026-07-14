Saronnese

GERENZANO – Un gesto imprudente che poteva avere conseguenze ben più gravi. È questo il messaggio del Parco dei Mughetti dopo l’episodio avvenuto ieri sera al Fontanile di San Giacomo, dove alcuni giovani hanno acceso un falò in piena area boschiva.

L’ente ha ricordato che, in base alle norme vigenti, è sempre vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi e nel raggio di 100 metri dalle aree boscate. Un divieto particolarmente importante nelle settimane estive, quando il caldo e la siccità aumentano il pericolo di propagazione delle fiamme.

Il Parco dei Mughetti ha condannato il comportamento dei giovani che hanno acceso il falò, sottolineando come un gesto apparentemente banale possa provocare conseguenze molto gravi. Allo stesso tempo ha espresso un ringraziamento alla persona che, dimostrando senso civico, ha avvisato tempestivamente le forze dell’ordine, consentendo un rapido intervento che ha evitato conseguenze peggiori.

L’appello è condiviso anche dal Comune, che invita cittadini e frequentatori delle aree verdi a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente situazioni di pericolo.

In caso di avvistamento di fuochi o principi di incendio è necessario contattare il numero unico di emergenza 112 oppure avvisare la polizia locale o la Protezione civile.

Il Parco ricorda inoltre che durante i mesi di luglio e agosto è vietato anche l’abbruciamento dei piccoli cumuli di materiali vegetali nel luogo di produzione, una misura prevista per ridurre ulteriormente il rischio di incendi durante il periodo più critico dell’anno.

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