Retrostazione, Forza Italia attacca: “Sindaca in visita dopo un anno, ora servono i fatti”
14 Luglio 2026
SARONNO – “Apprendiamo con soddisfazione che la sindaca Pagani ha finalmente visitato il Retrostazione e ha potuto finalmente vedere con i propri occhi una situazione che alcuni residenti hanno definito “invivibile”. La prima domanda, però, è inevitabile: possibile che sia stato necessario attendere più di un anno dalla sua elezione perché la sindaca effettuasse un sopralluogo in una delle zone più problematiche della città?”.
Inizia così la nota di Forza Italia che parte dal resoconto de ilSaronno sul sopralluogo/passeggiata della prima cittadina Ilaria Pagani nel Retrostazione su input di alcuni cittadini.
“Nel quartiere operano da tempo attività commerciali, professionali e realtà che, con la loro presenza quotidiana, costituiscono già un importante presidio. Gli amministratori di condominio hanno quotidianamente a che fare con i problemi della sicurezza. La sindaca aveva mai parlato con queste persone? Aveva mai raccolto direttamente le loro segnalazioni? Oppure il confronto è cominciato soltanto adesso?
L’articolo riferisce inoltre che l’incontro sarebbe stato organizzato grazie alla collaborazione di un partito della maggioranza. Non vogliamo pensar male, ma la questione politica esiste: per ottenere la presenza della sindaca in un quartiere in grave difficoltà è necessaria l’intermediazione di una forza politica che sostiene la Giunta?
E perché il sopralluogo non è stato comunicato pubblicamente a tutti gli abitanti, ai commercianti e agli operatori della zona? Chi ha scelto i cittadini presenti? Attraverso quali canali sono stati avvisati? Tutti gli altri residenti avrebbero avuto lo stesso diritto di accompagnare la sindaca, mostrare le criticità e avanzare proposte. Perché non sono stati coinvolti?
L’ascolto istituzionale non può essere riservato a pochi, né dipendere dalla vicinanza o dal contatto con un partito. Deve essere pubblico, trasparente e accessibile a tutti.
La visita pone infine una questione ancora più seria. Dopo avere constatato personalmente le condizioni del retrostazione, la sindaca ritiene ancora ragionevole prevedere nell’ex Bernardino Luini un polo scolastico e formativo, destinato a richiamare quotidianamente studenti e personale, prima di avere risolto i problemi di sicurezza, accessibilità, mobilità e vivibilità dell’area?
Il buonsenso continua a suggerire che quella struttura in quella posizione strategica debba ospitare un vero presidio pubblico e di sicurezza, capace di operare stabilmente nel retrostazione.
La passeggiata può essere un inizio, ma dopo un anno non è più il tempo delle ricognizioni. È il momento di indicare interventi, risorse, responsabilità e scadenze.
Per questo abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale chiedendo un piano straordinario per il retrostazione, un confronto pubblico aperto a tutto il quartiere e una rivalutazione della destinazione prevista per l’ex Bernardino Luini.
Adesso aspettiamo i fatti. E, soprattutto, una data entro la quale verificarli.
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Commenti
aggiungiamo in visita di pomeriggio quando tutto sommato è ancora quasi vivibile… perchè non passa di sera/notte e senza il codazzo di forze dell’ordine
Purtroppo questa giunta, e la sindaca Pagani prima di ogni altro, non hanno uno straccio di progetto di NULLA,figuriamoci sul retrostazione!
Questi navigano a vista di fronte ad ogni problema, prendono atto ma non hanno la mimima idea di cosa proporre, quali idee mettere in campo e soprattutto come trasformare le parole in fatti concreti.
Una tristezza e un vuoto totale!
Già, come non ricordare la mitica intervista della sindaca nel retrostazione che per lei era la location simbolo dei problemi sulla sicurezza e sulla quale stava lavorando intensamente…perché nel retrostazione si misura la capacità dell’amministrazione di presidiare il territorio e di intervenire nelle aree più delicate della città.
https://ilsaronno.it/video/il-tempo-di-un-caffe-speciale-saronno-ilaria-pagani-sicurezza-scelte-difficili-e-le-prime-sfide-da-sindaca/
E poi qualcuno parla di bla, bla, bla. Dove sono i fatti? Ma dopo un anno siamo ancora alle passeggiate, dopo questa intervista?
Bla, bla, bla… stando all’opposizione son tutti fenomeni (ricordate Salvini e la Meloni sulle accise?)
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La prossima volta li voti, così non avranno più scuse
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La Sindaca oltre a selfie e slogan il quasi nulla. Spendono soldi ovunque (anche malissimo) e solo briciole sulla Sicurezza.