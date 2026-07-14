Città

SARONNO – “Apprendiamo con soddisfazione che la sindaca Pagani ha finalmente visitato il Retrostazione e ha potuto finalmente vedere con i propri occhi una situazione che alcuni residenti hanno definito “invivibile”. La prima domanda, però, è inevitabile: possibile che sia stato necessario attendere più di un anno dalla sua elezione perché la sindaca effettuasse un sopralluogo in una delle zone più problematiche della città?”.

Inizia così la nota di Forza Italia che parte dal resoconto de ilSaronno sul sopralluogo/passeggiata della prima cittadina Ilaria Pagani nel Retrostazione su input di alcuni cittadini.

“Nel quartiere operano da tempo attività commerciali, professionali e realtà che, con la loro presenza quotidiana, costituiscono già un importante presidio. Gli amministratori di condominio hanno quotidianamente a che fare con i problemi della sicurezza. La sindaca aveva mai parlato con queste persone? Aveva mai raccolto direttamente le loro segnalazioni? Oppure il confronto è cominciato soltanto adesso?

L’articolo riferisce inoltre che l’incontro sarebbe stato organizzato grazie alla collaborazione di un partito della maggioranza. Non vogliamo pensar male, ma la questione politica esiste: per ottenere la presenza della sindaca in un quartiere in grave difficoltà è necessaria l’intermediazione di una forza politica che sostiene la Giunta?

E perché il sopralluogo non è stato comunicato pubblicamente a tutti gli abitanti, ai commercianti e agli operatori della zona? Chi ha scelto i cittadini presenti? Attraverso quali canali sono stati avvisati? Tutti gli altri residenti avrebbero avuto lo stesso diritto di accompagnare la sindaca, mostrare le criticità e avanzare proposte. Perché non sono stati coinvolti?

L’ascolto istituzionale non può essere riservato a pochi, né dipendere dalla vicinanza o dal contatto con un partito. Deve essere pubblico, trasparente e accessibile a tutti.

La visita pone infine una questione ancora più seria. Dopo avere constatato personalmente le condizioni del retrostazione, la sindaca ritiene ancora ragionevole prevedere nell’ex Bernardino Luini un polo scolastico e formativo, destinato a richiamare quotidianamente studenti e personale, prima di avere risolto i problemi di sicurezza, accessibilità, mobilità e vivibilità dell’area?

Il buonsenso continua a suggerire che quella struttura in quella posizione strategica debba ospitare un vero presidio pubblico e di sicurezza, capace di operare stabilmente nel retrostazione.

La passeggiata può essere un inizio, ma dopo un anno non è più il tempo delle ricognizioni. È il momento di indicare interventi, risorse, responsabilità e scadenze.

Per questo abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale chiedendo un piano straordinario per il retrostazione, un confronto pubblico aperto a tutto il quartiere e una rivalutazione della destinazione prevista per l’ex Bernardino Luini.

Adesso aspettiamo i fatti. E, soprattutto, una data entro la quale verificarli.

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