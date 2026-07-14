Reverie, assessora al Commercio Rufini: “Lavorare insieme per rendere questo sogno, una realtà sempre più partecipata”
14 Luglio 2026
SARONNO – “Sabato scorso si è concluso il festival degli artisti di strada Reverie che ha portato energia, meraviglia e partecipazione tra le vie di Saronno, dimostrando come la nostra città sia viva, reattiva e pronta ad accogliere eventi di qualità”.
Sono le parole dell’assessora al Commercio Francesca Rufini che interviene sul dibattito in corso in città sul primo festival delle arti performative che si è tenuto nell’ultimo weekend a Saronno.
“La partenza è stata un po’ in salita, come spesso accade alle edizioni zero di eventi nuovi, ma il bilancio del festival non può che essere positivo: vedere artisti internazionali nelle nostre piazze, grandi e piccini meravigliati dalle acrobazie e dalla dolcezza di un’arte, quella di strada, che per definizione arriva a tutti, e vedere anche le persone in coda per comprare un gelato o il movimento nei negozi illuminati fino a tarda sera, ci dice che su questo bellissimo festival ci possiamo scommettere.
Ma ci dobbiamo scommettere tutti: l’amministrazione, i commercianti e i cittadini, nell’obiettivo comune e ambizioso di rendere Saronno unica e conosciuta per una proposta che vuole allinearla a quanto si vede in diverse città d’Italia e d’Europa che sull’arte di strada hanno scommesso, vincendo.
Ricopro da poco il ruolo di Assessora al Commercio e se il bilancio di questa “edizione zero” di Reverie ritengo possa essere chiuso in positivo, seppure con qualche naturale difficoltà, l’obiettivo resta comunque quello di guardare avanti: per il prossimo anno, cercheremo di migliorare la collaborazione e il coinvolgimento dei commercianti, senza i quali il successo del festival non sarebbe il successo della città, che è quello che cerchiamo.
Il traguardo a lungo termine è quello di trasformare Reverie in una festa ancora più grande e diffusa, coinvolgendo attivamente altre zone di Saronno e i commercianti non del centro, valorizzando ogni quartiere e creando una sinergia totale che abbracci tutta la città.
In qualità di Assessora al Commercio, desidero, da ultimo, esprimere il mio plauso alla Assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio per il coraggio e la lungimiranza: portare a Saronno un format così innovativo richiede visione e la capacità di scommettere sul potenziale attrattivo della nostra città, che accanto a un’offerta di eventi consolidata che tutti apprezziamo, e sulla quale si sta proseguendo con successo, deve offrire anche qualcosa che la distingua e la sprovincializzi, definendo una nuova prospettiva.
Il mio ringraziamento speciale va, poi, a tutti i commercianti che hanno partecipato attivamente, sposando appieno lo spirito del festival e diventandone espressione. Vedere le attività fare proprio il clima festoso di Reverie è la dimostrazione che quando il tessuto commerciale risponde con entusiasmo, l’intera città ne beneficia in termini di attrattività e coesione.
Saronno ha dimostrato di saper sognare in grande. Ora si tratta di lavorare insieme per rendere questo sogno, una realtà sempre più condivisa e partecipata”.
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