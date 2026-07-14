Città

SARONNO – “Sabato scorso si è concluso il festival degli artisti di strada Reverie che ha portato energia, meraviglia e partecipazione tra le vie di Saronno, dimostrando come la nostra città sia viva, reattiva e pronta ad accogliere eventi di qualità”.

Sono le parole dell’assessora al Commercio Francesca Rufini che interviene sul dibattito in corso in città sul primo festival delle arti performative che si è tenuto nell’ultimo weekend a Saronno.

“La partenza è stata un po’ in salita, come spesso accade alle edizioni zero di eventi nuovi, ma il bilancio del festival non può che essere positivo: vedere artisti internazionali nelle nostre piazze, grandi e piccini meravigliati dalle acrobazie e dalla dolcezza di un’arte, quella di strada, che per definizione arriva a tutti, e vedere anche le persone in coda per comprare un gelato o il movimento nei negozi illuminati fino a tarda sera, ci dice che su questo bellissimo festival ci possiamo scommettere.

Ma ci dobbiamo scommettere tutti: l’amministrazione, i commercianti e i cittadini, nell’obiettivo comune e ambizioso di rendere Saronno unica e conosciuta per una proposta che vuole allinearla a quanto si vede in diverse città d’Italia e d’Europa che sull’arte di strada hanno scommesso, vincendo.

Ricopro da poco il ruolo di Assessora al Commercio e se il bilancio di questa “edizione zero” di Reverie ritengo possa essere chiuso in positivo, seppure con qualche naturale difficoltà, l’obiettivo resta comunque quello di guardare avanti: per il prossimo anno, cercheremo di migliorare la collaborazione e il coinvolgimento dei commercianti, senza i quali il successo del festival non sarebbe il successo della città, che è quello che cerchiamo.

​Il traguardo a lungo termine è quello di trasformare Reverie in una festa ancora più grande e diffusa, coinvolgendo attivamente altre zone di Saronno e i commercianti non del centro, valorizzando ogni quartiere e creando una sinergia totale che abbracci tutta la città.

​In qualità di Assessora al Commercio, desidero, da ultimo, esprimere il mio plauso alla Assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio per il coraggio e la lungimiranza: portare a Saronno un format così innovativo richiede visione e la capacità di scommettere sul potenziale attrattivo della nostra città, che accanto a un’offerta di eventi consolidata che tutti apprezziamo, e sulla quale si sta proseguendo con successo, deve offrire anche qualcosa che la distingua e la sprovincializzi, definendo una nuova prospettiva.

​Il mio ringraziamento speciale va, poi, a tutti i commercianti che hanno partecipato attivamente, sposando appieno lo spirito del festival e diventandone espressione. Vedere le attività fare proprio il clima festoso di Reverie è la dimostrazione che quando il tessuto commerciale risponde con entusiasmo, l’intera città ne beneficia in termini di attrattività e coesione.

​Saronno ha dimostrato di saper sognare in grande. Ora si tratta di lavorare insieme per rendere questo sogno, una realtà sempre più condivisa e partecipata”.

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