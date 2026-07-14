Reverie, FdI: “Il proseguo non arriverà per i sogni e i risultati… ma per un accordo triennale”
14 Luglio 2026
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Ma questo è un incubo altro che sogno. State scherzando vero?
Loro vogliono educare i saronnesi
Ha parlato Ceriano che alla fine della prima sera già aveva decretato l’insuvcrsso
Quindi per i prossimi due anni niente Notte Bianca ma questa pagliacciata che non porta ne pubblico ne benefici.
Grande amministrazione, un vero schifo.
E poi non hanno voluto fare la Notte Bianca perché costava troppo ma hanno fatto Reverie che è costata gli stessi soldi ma con una affluenza molto, molto ma molto inferiore.
Sarebbe questo il modo di amministrare una città e di spendere i (nostri) soldi pubblici?
Basta coi sogni e cominciamo con le cose concrete che affliggono la città.
Sono senza parole! Ma chi di noi prenderebbe accordi a scatola chiusa, a cifre spropositate, senza prima aver visto come è anadata la prima edizione?
Tutto per voi è un sogno, dall’Isotta agli eventi…ma lo sapete che non siete lì per piantar semi, educare i cittadini, mettere radici o, peggio ancora, dar vita ai sogni di pochi eletti, con scarsi risultati tra l’altro? Ma chi ci sta amnministrando?
#piangoperlarealtà
#amministrazionedellatrasparenza
#quellideldialogo
#quellideipersonalismitossici
#quellidellaportasempreaperta
#loleggodaigiornali