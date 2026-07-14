SARONNO – Nel dibattito sull’esito della prima edizione di Reverie, si inserisce un nuovo elemento portato da Fratelli d’Italia. La consigliera comunale Marina Ceriani punta l’attenzione sull’accordo quadro stipulato dal Comune con l’organizzatore del festival, che sottolinea come la prosecuzione dell’iniziativa era già prevista da un contratto triennale.

Spiega Ceriani: “Il motivo per cui Reverie verrà riproposta – nonostante l’edizione pilota non abbia avuto un successo pieno e dimostrabile – ha molto poco a che fare con la poesia e gli occhi lucidi e sognanti dei bimbi. Ha invece molto più a che fare con l’accordo quadro che ci vincola per tre anni all’ organizzatore dell’evento, per un importo totale di 145 mila euro”.

La consigliera di Fratelli d’Italia critica inoltre il metodo seguito dall’Amministrazione: “L’accordo è contenuto nella determina 676 del 17 giugno ma l’Amministrazione non ha ritenuto di dover informare i consiglieri, in ben 3 commissioni che si sono svolte successivamente. E non ne ha fatto, neanche un accenno nelle successive comunicazioni sull’evento”.

E conclude: “Così come non si è ritenuto di dover informare la cittadinanza del cospicuo impegno di spesa interamente dedicato ad uno solo degli eventi estivi culturali. Queste sono le priorità dell’amministrazione, con buona pace di tutto il resto di cui Saronno ha bisogno”.

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