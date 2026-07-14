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TRADATE – La notte di San Lorenzo si avvicina e, con lei, si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’estate per tutti coloro che desiderano osservare lo spettacolo delle stelle cadenti lontano dall’inquinamento luminoso della città. Quest’anno la cooperativa sociale AstroNatura alza il sipario su ben quattro serate speciali dedicate ai “Picnic sotto le stelle“, trasformando l’atmosfera del Centro didattico scientifico – ecoplanetario di Tradate, immerso nel fresco del Parco Pineta, in un palcoscenico magico.

A rendere l’esperienza ancora più unica sarà la presenza di un ospite d’eccezione, la rinomata HarpBeat Orchestra accompagnata da Fabius Constable, che cullerà i visitatori durante l’intera esperienza.

Le quattro serate sono state strutturate come un perfetto connubio di relax, scienza e arte, offrendo una vera e propria esperienza sensoriale tra cielo, terra e musica. I partecipanti potranno posizionare il proprio telo sul prato e gustare la cena al sacco portata da casa, mentre le soavi e delicate note delle arpe si diffonderanno nell’aria come suggestivo sottofondo musicale dal vivo. Con il calare della notte e l’arrivo del buio, lo staff di AstroNatura guiderà il pubblico con il naso all’insù a caccia delle Perseidi, proprio nei giorni di massimo picco del fenomeno, mettendo inoltre a disposizione i telescopi e la strumentazione del centro per osservare da vicino i corpi celesti visibili.

Il programma si svilupperà attraverso quattro appuntamenti, ognuno caratterizzato da un focus tematico differente che saprà intrecciare racconti astronomici e armonie sonore. Si comincerà sabato 8 agosto con la serata intitolata “Picnic sotto le stelle cadenti… con canti e leggende irlandesi“, per poi proseguire domenica 9 agosto con un viaggio tra i “miti e musiche dal Grande Nord“. La notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, sarà invece l’occasione per lasciarsi trasportare da “musiche per sognare e ritrovarsi“, mentre il ciclo si chiuderà martedì 11 agosto con l’appuntamento dedicato a “danze e storie di tempi lontani“.

I cancelli del centro, situato in via ai Ronchi 75 a Tradate, apriranno alle 20 con ingresso consentito fino alle ore 20.45. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online sul sito ufficiale del Centro didattico scientifico, poiché i posti sono limitati; la transazione economica rimarrà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell’evento e, in caso di maltempo, la quota verrà regolarmente sbloccata.

Gli organizzatori ricordano ai visitatori di portare con sé un prodotto antizanzare, un telo per sdraiarsi sul prato e il proprio cestino da picnic. Per quanto riguarda la logistica, la via offre due aree di sosta: un piccolo parcheggio adiacente all’ingresso e un secondo spazio più ampio all’inizio della strada, che richiede una camminata di circa 800 metri nel bosco, motivo per cui si consiglia di munirsi di torcia e calcolare i tempi del tragitto per garantire la puntualità.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare la segreteria via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente, anche tramite messaggio Whatsapp, al numero 0331841900.

(foto dell’ecoplanetario)