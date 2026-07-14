Città

SARONNO – Giovedì 16 luglio alle 21,00 presso La Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro, 2 a Saronno si terrà l’atteso incontro con Stefano Valenti, che presenterà il suo libro “Come farfalla a luglio” edito da Feltrinelli, che propone una riflessione attualizzata sui tragici eventi delle manifestazioni contro il G8 culminate nell’assassinio di Carlo Giuliani da parte di un appartenente alle forze dell’ordine.

“Sarà l’occasione per parlare delle lotte di ieri come di quelle di oggi”, afferma Roberto Guaglianone, dell’associazione Attac Italia, che organizza la serata pubblica ad ingresso libero insieme alla Cooperativa La Casa del Partigiano, ad Anpi Saronno e al Partito della Rifondazione Comunista. “Molte e molti tra chi oggi organizza questa serata erano presenti a Genova in quei giorni. Non a caso, sono ancora impegnate nella ricerca quotidiana di un altro mondo possibile, come si diceva allora”.

“Un altro mondo non solo possibile, ma sempre più necessario” aggiungono gli organizzatori, “a partire dal contrasto al clima di riarmo che alimenta guerra permanente, sui quasi sessanta fronti oggi presenti nel mondo, come all’interno dei Paesi occidentali con le forme di repressione a chi esercita il dissenso da questa visione del mondo che ruba il futuro – tra conflitti e crisi climatica – alle nuove generazioni”.

Una certezza li anima: “Non sarà una ‘serata per reduci da quei giorni di ‘macelleria messicana’, come venne chiamata la mattanza di manifestanti operata non solo in piazza, ma anche nella caserma di Bolzaneto, alla scuola Diaz e – da quel momento – in molte manifestazioni che hanno visto una netta opposizione della società alle scelte di appoggio a guerra e genocidi da parte dei vari governi. Ricordiamo solo le manganellate distribuite a giovani studenti delle media inferiori, “colpevoli” di essere scesi in piazza per fermare il genocidio a gaza lo scorso anno a Pisa: ci piacerebbe che ci venisse soprattutto chi in quei giorni non c’era, magari per motivi anagrafici: capirebbe come mai, ad esempio, ci ha trovato in piazza a sostegno della causa palestinese, o – come recentemente Attac sta facendo – a raccogliere firme contro il riarmo e a favore delle spese sociali”.

Alla serata sarà presente un banchetto con l’autore che firmerà le copie a fine presentazione e dibattito. Attac Saronno sarà inoltre presente alle giornate genovesi del venticinquesimo anniversario, a partire dall’assemblea nazionale del movimento “No kings”, che si terrà sabato 18 luglio dalle 10 al Palazzo Ducale del capoluogo ligure.

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