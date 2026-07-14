Città

SARONNO – Dopo la riqualificazione di via Portici, investimento da 500 mila euro che ha rinnovato la pavimentazione del cuore di Saronno, i grandi cantieri estivi che interessano viabilità, scuole e manutenzioni. È un’estate intensa per i lavori pubblici in città. Ne abbiamo parlato con l’assessore Mauro Lattuada, che ha fatto il punto sugli interventi in corso e su quelli ormai vicini alla conclusione.

Assessore, quali sono oggi i cantieri più importanti che stanno interessando Saronno?

“Se dovessi fare una sorta di bilancio del primo anno, direi che i lavori pubblici più importanti sono quelli che stanno proseguendo lungo l’asse della statale 527, dall’uscita dell’autostrada fino alla rotatoria della Dubina. È un’opera significativa: sono state ampliate le corsie, è in corso la realizzazione di una nuova rotatoria e verranno installati semafori intelligenti per gli attraversamenti pedonali. È un intervento finanziato da Regione Lombardia che porterà un beneficio concreto alla viabilità cittadina, alleggerendo il traffico e rendendo più fluido uno degli ingressi principali della città”

Un altro fronte aperto è quello delle asfaltature. Come procede il programma?

“Da circa venti giorni è partita la nuova campagna di asfaltature. Stiamo intervenendo su arterie importanti come via Volontario, dove è già stato rifatto un tratto di marciapiede e verrà sistemato anche quello sul lato opposto, dove possibile. Gli interventi riguardano anche via Sabotino e complessivamente una quindicina di strade cittadine. È un piano di manutenzione che interessa sia la carreggiata sia i percorsi pedonali, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e qualità della viabilità”

Tra gli interventi più attesi c’è quello di via Marconi. Avete scelto i lavori notturni?

“Via Marconi è una strada particolarmente trafficata e, proprio per questo, abbiamo scelto di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne. In questo modo riduciamo al minimo l’impatto sulla circolazione durante il giorno e riusciamo a completare le asfaltature con minori disagi per residenti e automobilisti”

Molti cittadini chiedono informazioni anche sui lavori in via Volontario e le ricadute sulla viabilità nell’area del sottopassaggio e nell’area della stazione

“È importante precisare che quei lavori non sono dell’Amministrazione comunale ma di Italgas. Sono interventi necessari ai quali il Comune non poteva opporsi. Abbiamo cercato di gestire al meglio la situazione modificando la viabilità e alcuni sensi di marcia nella zona della stazione, proprio per limitare il più possibile i disagi. Comprendiamo le difficoltà iniziali che hanno vissuto cittadini e attività, ma oggi la nuova circolazione sembra funzionare e anche il cantiere procede regolarmente. L’auspicio è che i lavori possano concludersi tra la fine di agosto e settembre”

La scuola Rodari resta il cantiere simbolo di questa estate, soprattutto dopo l’incendio. A che punto siete?

“È sicuramente uno degli interventi più delicati. Prima dell’incendio il cantiere stava procedendo molto bene e rispettava pienamente il cronoprogramma. Purtroppo quanto accaduto ha imposto un lavoro aggiuntivo importante. Ho già fatto alcuni sopralluoghi uno appena successo l’incendio e uno nella giornata di sabato. Alcune travi risultano deformate e dovranno essere sostituite, sarà necessario procedere con il ripristino e la tinteggiatura dell’intera struttura. Per recuperare il tempo perso si lavorerà anche con turni prolungati, giorno e notte. Probabilmente la palestra richiederà qualche settimana in più, ma il nostro obiettivo resta invariato”

Quindi l’obiettivo di aprire la nuova Rodari a settembre rimane confermato?

“Assolutamente sì. Il cantiere aveva funzionato bene fino all’incendio, i tempi erano stati rispettati. È successo qualcosa che nessuno avrebbe voluto, ma nonostante tutto siamo convinti di riuscire ad aprire la scuola a settembre. È questo l’impegno che ci siamo assunti e su cui stiamo concentrando tutte le energie”

Oltre ai grandi cantieri c’è anche un lavoro meno visibile ma continuo…

“Esatto. Quando si parla di lavori pubblici si pensa alle grandi opere, ma ogni giorno ci occupiamo anche della manutenzione delle case comunali e degli edifici pubblici. Sono interventi che spesso non arrivano a fare notizia perché non hanno l’impatto di un grande cantiere, ma sono fondamentali per mantenere efficiente il patrimonio comunale e garantire servizi ai cittadini. Accanto ai grandi lavori sull’asse della 527, al piano delle asfaltature e al completamento della Rodari, c’è tutta questa attività quotidiana che prosegue senza sosta”

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