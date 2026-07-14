Cronaca

SARONNO – Ancora un incidente all’incrocio tra via Pola e via Padre Reina. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 luglio e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti, che da tempo segnalano la pericolosità dell’intersezione e chiedono una revisione della viabilità.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, una Dacia Duster è stata urtata da una Volkswagen Golf che, provenendo dalla strada laterale, non avrebbe rispettato la precedenza. In seguito all’impatto il suv si è ribaltato su un fianco, terminando la propria corsa dopo aver urtato un’auto parcheggiata.

La conducente della Dacia è rimasta cosciente ed è stata soccorsa dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riferito da testimoni, il conducente della Volkswagen si sarebbe allontanato subito dopo l’incidente. Saranno ora i carabinieri, anche attraverso gli accertamenti e gli elementi raccolti sul posto, a procedere con la sua identificazione.

L’ennesimo incidente ha riportato al centro dell’attenzione la sicurezza dell’incrocio tra via Pola e via Padre Reina. I residenti parlano di una situazione critica da tempo: la segnaletica orizzontale risulta in gran parte assente, la configurazione delle vie crea spesso incertezze e non sarebbero rari i casi di automobilisti che percorrono tratti contromano.

Tra le richieste avanzate dai cittadini c’è quella di una revisione complessiva della viabilità della zona, che comprenda l’installazione di segnali di stop al posto dell’attuale precedenza, una migliore evidenziazione dei sensi di marcia e una riorganizzazione dell’intersezione, estendendo l’intervento anche alla vicina via Bossi, indicata come un altro punto problematico.

L’incidente di domenica rappresenta l’ultimo di una serie di episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive nel quartiere e chiede interventi per aumentare la sicurezza stradale.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

guarda tutte le foto 5



Saronno, scontro all’incrocio di via Pola: 3 auto coinvolte, automobilista si allontana, donna ferita. Le foto

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09