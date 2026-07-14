Politica

MILANO – “Finalmente anche la Regione si accorge che il Governo non sta prendendo sul serio il tema della sicurezza. In Lombardia, una regione con oltre dieci milioni di abitanti, servirebbero almeno mille nuovi agenti: averne annunciati solo 180 significa non rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità”, così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene in merito al piano del Ministero dell’Interno che assegna nuovi agenti in servizio dal mese di agosto.

“Si tratta di un numero del tutto insufficiente ed è evidente che quando si tratta di scelte concrete, la Lombardia a Roma non ha il peso che dovrebbe avere – attacca Astuti -. Una scelta davvero incomprensibile che smaschera anche le tante dichiarazioni sulla sicurezza pronunciate in questi giorni da diversi esponenti della destra lombarda”.

“Da mesi denunciamo la necessità di un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e il Governo continua a non dare risposte adeguate. La sicurezza non si garantisce alimentando paure o facendo annunci, ma mettendo le forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare con personale e strumenti adeguati. Se davvero chi governa vuole affrontare il tema della sicurezza, inizi a dare risposte concrete” conclude il consigliere dem.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09