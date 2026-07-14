Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 12 luglio si è concluso il doppio torneo di qualificazione intercontinentale Junior e Senior League Softball di Bollate e Caronno Pertusella.

Le due formazioni lombarde hanno raggiunto la finale, in lotta per strappare un biglietto aereo per le World Series che si disputeranno dal 2 al 9 agosto prossimi. In entrambe le gare le avversarie della Repubblica Ceca non hanno concesso nulla e si sono imposte rispettivamente con il punteggio di 7-5 (Junior League) e 6-1 (Senior League) al termine di due gare avvincenti e comunque aperte fino alla fine.

I due tornei hanno mostrato un ottimo livello di gioco, soprattutto in attacco, e hanno rappresentato una occasione preziosa di guadagnare esperienza a livello internazionale per tutte le squadre partecipanti.

Una nota di merito va alle formazioni di Kennemerland e Netherlands District 1 per aver incorporato perfettamente lo spirito Little League: alle due formazioni è stato conferito il premio “Team Fair Play Award 2026”.

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