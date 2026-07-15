Varesotto

VARESE – La Camera di Commercio di Varese si unisce con profonda commozione e sincero cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa di Bruno Amoroso, alla guida dell’Ente camerale dal 2007 al 2012.

Il presidente, la giunta, il consiglio, il segretario generale e i dipendenti tutti ne ricordano con stima la figura di guida autorevole, l’alto profilo istituzionale e la costante dedizione a favore dello sviluppo economico e sociale del territorio varesino.

A testimonianza del suo spessore istituzionale, si ricorda in particolare il momento in cui accolse nella sede dell’ente il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel marzo del 2011, in occasione della visita in città per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Il mandato presidenziale di Bruno Amoroso è stato caratterizzato da una lungimirante visione strategica, segnata in modo particolare dall’attenzione allo sviluppo infrastrutturale, volto a rendere la provincia un crocevia sempre più strategico per il business internazionale. Tra i passaggi più significativi della sua presidenza si ricordano l’attivazione del progetto Confiducia, nato per facilitare l’accesso al credito bancario delle PMI attraverso i fondi di garanzia, e il tempestivo intervento a tutela dell’occupazione durante la delicata fase post de-hubbing di Alitalia a Malpensa, garantendo il supporto per la Cassa integrazione in deroga.

Sotto la sua guida sono state inoltre gettate le basi per importanti progetti di sviluppo locale, come l’avvio del comitato promozionale del distretto aerospaziale con l’iniziativa Varese Aeroindustry e la nascita dei Distretti del Commercio. Notevole è stato anche il suo contributo al comparto turistico, promosso in forte sinergia con la Provincia di Varese attraverso lo sviluppo dei club di prodotto – che hanno aperto la strada alla diffusione dei primi bike hotel sul territorio – e la valorizzazione del grande evento dei Mondiali di Ciclismo del 2008.

Con la scomparsa di Bruno Amoroso, il territorio perde un importante figura della sua storia economica recente e un esempio di impegno civile.

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