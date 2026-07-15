TURATE – Con l’ondata di calore destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, il Comune di Turate richiama l’attenzione dei cittadini sulle misure di prevenzione per limitare i rischi legati alle alte temperature. L’invito arriva dopo il comunicato meteorologico diffuso da Regione Lombardia sulla base delle previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia.

L’amministrazione raccomanda particolare prudenza nei confronti delle persone più fragili, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e non autosufficienti. Tra i comportamenti consigliati ci sono bere frequentemente per mantenersi idratati, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e prestare attenzione alle condizioni di parenti e vicini più vulnerabili.

Il Comune ricorda anche l’ordinanza emanata da Regione Lombardia a tutela dei lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, edile e delle cave. Nelle giornate in cui il portale Worklimate di Inail e Consiglio nazionale delle ricerche segnala un rischio “alto” per chi svolge attività fisica intensa sotto il sole, è vietato lavorare all’aperto nella fascia tra le 12.30 e le 16.

In caso di emergenza resta attivo il Numero unico di emergenza 112, utilizzabile anche attraverso l’app “Where Are U”. Per informazioni e supporto sui rischi delle ondate di calore è disponibile anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi.

Per aggiornamenti e consigli, il Comune invita infine a consultare i canali istituzionali di Regione Lombardia, Ministero della Salute e Arpa Lombardia.

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