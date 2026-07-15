Calcio

BESNATE – Nuova avventura nel campionato di Eccellenza per Simone Morandi, volto ben conosciuto del calcio dilettantistico del Saronnese, che è stato nominato nuovo direttore sportivo della Besnatese. Morandi torna così nella massima categoria regionale dopo le positive esperienze maturate negli ultimi anni al Cistellum e alla Nuova Abbiate, dove ha contribuito alla crescita delle due società, entrambe promosse dalla Seconda alla Prima categoria, nel secondo caso attraverso i playoff.

Per gli appassionati del territorio, Morandi è un dirigente molto conosciuto anche per il suo passato al Fbc Saronno, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo.

Alla Besnatese raccoglie il testimone di Simone Borrelli, passato nelle scorse settimane al Sedriano, con il compito di allestire una squadra competitiva e conquistare la salvezza nel prossimo campionato di Eccellenza.

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(foto: Simone Morandi, nuovo direttore sportivo della Besnatese)

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