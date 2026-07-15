Politica

MILANO – I presidi ospedalieri dell’Asst Sette Laghi necessitano di impianti strutturali di condizionamento e climatizzazione. Lo ribadisce il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che per finanziare gli interventi negli ospedali di Angera, Luino, Tradate e Cittiglio, presenterà un ordine del giorno e quattro emendamenti all’assestamento di bilancio che sarà discusso in Consiglio regionale la prossima settimana.

“Come ripetiamo ormai da anni, la garanzia di condizioni ambientali microclimatiche adeguate all’interno delle strutture ospedaliere è un requisito fondamentale per i pazienti e per il personale sanitario – dichiara Astuti -. Non è accettabile che, nell’estate del 2026, ospedali pubblici continuino a fronteggiare le ondate di calore con condizionatori portatili”.

“Le norme prevedono che i luoghi di lavoro abbiano temperature adeguate e questo vale a maggior ragione per gli ospedali, dove le alte temperature incidono direttamente sulla qualità delle cure, sulle condizioni di lavoro del personale sanitario e sulla sicurezza degli ambienti ospedalieri” prosegue Astuti e aggiunge: “I cosiddetti pinguini sono apparecchi pensati per affrontare situazioni temporanee e non garantiscono gli standard richiesti in un contesto sanitario, presentando anche criticità sotto il profilo igienico e della gestione dei flussi d’aria”.

Astuti chiede alla giunta lombarda di finanziare la progettazione e la rapida realizzazione di impianti di climatizzazione strutturali negli ospedali di Angera, Luino e Tradate e di integrare, se necessario, le risorse già stanziate per completare finalmente l’impianto dell’ospedale di Cittiglio, dove i lavori sono fermi da anni.

“La situazione dell’ospedale Pia Luvini di Cittiglio, infatti, è particolarmente grave – sottolinea il consigliere dem -: qui la Regione aveva stanziato già nel 2020 2,3 milioni di euro destinati anche alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione di tutti i reparti. Dopo sei anni, quell’intervento non è ancora stato completato. È una vicenda che denuncia la pessima gestione della gara: nonostante le risorse disponibili, non sono stati in grado di portare a termine un’opera indispensabile per un ospedale pubblico. Se i costi nel frattempo sono aumentati, a questo punto la Regione deve assumersi la responsabilità di integrare le risorse necessarie e chiudere definitivamente questa situazione”.

L’ordine del giorno chiede inoltre una ricognizione completa di tutti i reparti dell’ASST Sette Laghi ancora privi di un’adeguata climatizzazione, con un cronoprogramma preciso per la progettazione, gli appalti e la realizzazione degli interventi.

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