Saronnese

GERENZANO – L’Amministrazione comunale racconta la partecipazione di Simona Atzori al programma di Rai 3 “Che ci faccio qui”, che ha dedicato un servizio all’artista e ballerina nella puntata andata in onda martedì 7 luglio. Le riprese sono state realizzate nella cornice del Parco degli Aironi.

Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il Comune ha voluto condividere il riconoscimento ottenuto dalla concittadina, sottolineando il valore del suo percorso umano e artistico.

“Artista, ballerina e donna di grande sensibilità, Simona rappresenta un esempio per tutti noi: la sua passione, il suo talento e il suo modo di guardare alla vita sono motivo di ispirazione e orgoglio per l’intera comunità gerenzanese”, si legge nel messaggio dell’Amministrazione.

Il Comune ha quindi rivolto un ringraziamento a Simona Atzori “per il messaggio positivo che continua a diffondere con la sua arte e la sua testimonianza”, evidenziando come il suo impegno rappresenti un motivo di orgoglio per Gerenzano.

Il servizio trasmesso da Rai 3 ha raccontato la storia e il percorso dell’artista, valorizzando il suo esempio di determinazione e la capacità di trasformare la propria esperienza in un messaggio di speranza e inclusione.

Nata a Milano da genitori sardi e residente a Gerenzano, Simona Atzori è un’artista, pittrice e ballerina di fama internazionale. Nata senza braccia, ha costruito un percorso artistico e umano che l’ha portata a esibirsi sui più importanti palcoscenici. Nel 2001 si è laureata in Arti visive alla University of Western Ontario in Canada. Nel 2006 ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Torino e nel 2012 ha danzato con il violinista David Garrett nella coreografia di apertura della quarta serata del Festival di Sanremo, firmata da Daniel Ezralow. (info da wikipedia)

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