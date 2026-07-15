I più letti di ieri: incidente all’incrocio pericoloso, cittadini-sentinella contro gli odori e il contratto triennale di Reverie
15 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 14 luglio, spazio alla cronaca con un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma anche al dibattito politico sulla mobilità sostenibile, alle iniziative dell’Anpi, alle novità sul monitoraggio degli odori molesti e al confronto tra maggioranza e opposizione sul futuro dell’amministrazione cittadina.
Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro all’incrocio tra via Pola e via Varese. Una donna è rimasta ferita mentre uno degli automobilisti si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Saronno, scontro all’incrocio di via Pola: 3 auto coinvolte, automobilista si allontana, donna ferita. Le foto
Saronno Civica torna a sollecitare l’amministrazione sul tema della mobilità sostenibile, parlando di progetti fermi e chiedendo un cambio di passo per dare attuazione agli interventi annunciati.
“Mobilità sostenibile dimenticata e in stallo”: Saronno Civica incalza l’Amministrazione Pagani
Sono aperte le iscrizioni alla Pastasciutta antifascista organizzata dall’Anpi di Caronno e Saronno, in programma il 25 luglio, appuntamento dedicato alla memoria e alla condivisione dei valori della Resistenza.
Pastasciutta Antifascista, aperte le iscrizioni per l’evento di Anpi Caronno e Saronno il 25 luglio
Da settembre partirà un nuovo progetto di monitoraggio degli odori molesti legato al Molf: i cittadini potranno partecipare come “sentinelle”, contribuendo a individuare con maggiore precisione le fonti delle segnalazioni.
Odori molesti a Saronno, da settembre con il Molf: cittadini “sentinelle” per individuare le fonti
Fratelli d’Italia interviene sul festival Reverie sostenendo che la prosecuzione dell’iniziativa non dipende dai risultati ottenuti, ma dall’accordo triennale già sottoscritto dall’amministrazione comunale.
Reverie, FdI: “Il proseguo non arriverà per i sogni e i risultati… ma per un accordo triennale”
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