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SARONNO – Mercoledì 15 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi e tempo stabile, ma nel corso della serata è atteso un deciso aumento della nuvolosità, con piogge, rovesci e possibili temporali. Rimane inoltre l’allerta afa, con temperature elevate per gran parte della giornata.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 24°C e una massima di 35°C, rendendo le ore centrali particolarmente calde e afose. I venti soffieranno deboli da nord-nordovest al mattino, per poi disporsi da sudovest nel pomeriggio. Dopo una giornata in prevalenza soleggiata, l’arrivo di correnti più umide favorirà un rapido peggioramento in serata, con precipitazioni stimate intorno ai 5 millimetri e la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco.

Anche il resto della Lombardia vedrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche nelle ore serali. Sulle basse pianure occidentali aumenteranno progressivamente le nubi con possibilità di deboli piogge, mentre sulle pianure orientali, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi orientali sono attesi piogge e rovesci, localmente temporaleschi. Sulle Prealpi occidentali il peggioramento inizierà già dal pomeriggio e si intensificherà in serata, mentre su Orobie e Alpi Retiche le precipitazioni interesseranno i rilievi già nelle ore pomeridiane. Nel complesso, la Lombardia vivrà una giornata divisa tra il caldo estivo e un peggioramento serale che interesserà gran parte del territorio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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