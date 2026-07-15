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SARONNO – Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano “Stazioni sicure” di Regione Lombardia. L’accordo, firmato dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe.

Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate del trasporto pubblico locale, nelle aree di sosta e per il contrasto all’attività abusiva di taxi.

L’intesa è stata sottoscritta nella sede della Provincia di Varese da Regione Lombardia insieme a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana, FerrovieNord, Trenord, Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino Como, Lecco e Varese e ai Comuni interessati. Oltre a Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella, il progetto coinvolge anche Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Ferno, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luino, Sesto Calende, Somma Lombardo e Tradate.

“Con questo accordo diamo continuità a un progetto che negli ultimi quattro anni ha dimostrato la propria utilità e che risponde a una necessità ancora molto concreta: rafforzare il controllo nelle stazioni e nelle aree circostanti, contrastando atti vandalici, comportamenti illeciti e situazioni di degrado” afferma l‘assessore regionale Romano La Russa. “In 16 comuni della provincia di Varese mettiamo in campo una presenza di agenti di polizia locale più capillare. È un modello di sicurezza integrata che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità e tutelare concretamente cittadini, pendolari e lavoratori”.

Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, prevede una stretta collaborazione tra Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e polizie locali. Nelle stazioni prive del presidio della Polizia ferroviaria interverranno Polizia di Stato e Carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale concentreranno i controlli nelle aree esterne alle stazioni, alle fermate del trasporto pubblico e nei punti di maggiore afflusso di viaggiatori.

L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente sottolinea che l’obiettivo è “contrastare con ogni mezzo l’illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi”, evidenziando come episodi di vandalismo e criminalità nelle stazioni rappresentino una criticità ancora attuale.

Per l’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, invece, la sicurezza deve accompagnare gli investimenti sulla rete ferroviaria: “Regione Lombardia affianca al potenziamento delle infrastrutture un’azione condivisa di presidio e controllo del territorio, per garantire ambienti più sicuri e vivibili a pendolari, studenti e a tutti coloro che utilizzano ogni giorno il trasporto pubblico”.

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