Città

SARONNO – Dopo l’introduzione dell’iscrizione obbligatoria al servizio e della distribuzione dei nuovi carrellati bianchi per la raccolta degli scarti vegetali, il Comune di Saronno annuncia una nuova iniziativa per agevolare i cittadini che non hanno ancora ritirato il contenitore. Sono infatti state programmate giornate straordinarie di consegna dedicate esclusivamente agli utenti già iscritti al servizio di raccolta a domicilio.

La decisione arriva dopo le numerose richieste ricevute da parte di chi, pur avendo completato la registrazione, non ha ancora ritirato il bidone bianco per il conferimento di sfalci e potature.

La consegna straordinaria si svolgerà al Centro raccolta rifiuti comunale di via Milano 26, secondo un calendario organizzato in base alle sei zone di raccolta dei rifiuti urbani. Per il ritiro sarà necessario presentare, anche in formato digitale, l’e-mail di conferma dell’iscrizione al servizio, nella quale sono indicati il numero e la tipologia dei contenitori richiesti. Chi ha richiesto contenitori aggiuntivi dovrà esibire anche l’attestazione del pagamento. Sarà inoltre necessario mostrare la tessera sanitaria collegata all’utenza Tari del richiedente.

Il Comune ricorda che resta invariata la consueta distribuzione del sabato mattina, dalle 8 alle 12, durante la quale continueranno a essere consegnati sia i bidoni per la raccolta del verde sia le altre tipologie di contenitori.

In caso di dubbi sulla zona di appartenenza è possibile consultare la Guida alla raccolta differenziata. Il calendario delle consegne straordinarie, suddiviso per le sei zone cittadine, è stato pubblicato dal Comune insieme all’avviso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09