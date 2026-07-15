Città

SARONNO – “Nel corso di questo primo anno di amministrazione Pagani, la proposta di eventi dell’Assessorato alla Cultura ha spostato il focus verso l’intrattenimento in maniera maggiore rispetto al passato. Intrattenimento e cultura non sono su due piani differenti, e questo tipo di proposta continuerà con eventi che tutti abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Il festival di arti performative Reverie, invece, è qualcosa di diverso. Il suo obiettivo, infatti, è definire nel lungo termine l’identità e il posizionamento culturale di Saronno, perché la nostra città merita una proposta di valore che possa caratterizzarla. Il paradigma, quindi, cambia”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al festival Reverie.

Reverie non è un progetto improvvisato: è un’idea figlia dello studio di festival simili che impreziosiscono le città di tutta Europa, e Saronno – con le grandi potenzialità che ha in termini di ricettività e collegamenti – è a questo che deve ambire, proponendo qualcosa che la differenzi in termini qualitativi. È un progetto coraggioso ma anche necessario se vogliamo che la nostra città si accrediti come ambito culturale di valore.

Da questo punto di vista, la proposta di Reverie è stata senz’altro di altissimo livello, con artisti internazionali che hanno portato nelle piazze spettacoli per tutte le età, articolati in sei/sette luoghi del centro, compreso Palazzo Visconti, cosa che non accadeva da anni. Chi ha partecipato agli eventi ha sicuramente apprezzato, e questo è senz’altro un buon inizio.

Reverie è in programma per altre due edizioni nei prossimi anni. Questo esordio ha evidenziato aspetti che dovranno essere migliorati e messi meglio a fuoco. Su questo servirà lavorare, nel pieno rispetto delle risorse pubbliche investite nell’ambito della cultura.

In questi giorni Saronno è stata raccontata attraverso i tantissimi video girati dagli spettatori che hanno potuto godere degli spettacoli di strada, per tutti e alla portata di tutti. Video che hanno raccontato di spunti creativi, di coinvolgimento, di capacità fuori dal comune, di bambini stupiti, di persone che vivono la città e i suoi spazi.

Questa è la realtà quotidiana a cui la nostra città deve ambire. Questo festival dedicato al tema del sogno, della fantasia (“Reverie” significa questo), è il primo passo di un percorso che deve impegnarci tutti fortemente a cercare di concretizzare la Saronno che vogliamo vivere.

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