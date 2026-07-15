Città

SARONNO – Si allarga il fronte delle critiche politiche nei confronti di Reverie, il festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada che si è svolto nel centro cittadino. Arriva anche la presa di posizione della segretaria cittadina della Lega, che mette in discussione i risultati dell’iniziativa e il rapporto tra costi sostenuti e benefici per la città.

Secondo la nota diffusa dal Carroccio, il racconto positivo dell’evento fatto dalla maggioranza non corrisponderebbe alla percezione di molti commercianti e cittadini.

“La realtà raccontata da diversi commercianti è diversa. Reverie ha preso il posto della tradizionale Notte Bianca, un appuntamento che in una sola serata riusciva a portare in città un afflusso ben maggiore e un indotto economico che questa manifestazione, distribuita su tre giorni, non sembra aver garantito”.

La Lega osserva inoltre che la giornata di sabato, indicata da alcuni come quella con la maggiore partecipazione, coincideva con il secondo fine settimana dei saldi estivi. “È quindi legittimo chiedersi quanto del movimento visto in città sia stato realmente merito di Reverie e quanto, invece, della naturale attrattività dei saldi”.

Nel mirino anche il costo della manifestazione. “Il tutto a fronte di un costo di circa 43.000 euro di risorse pubbliche. Una cifra importante che dovrebbe imporre una valutazione seria dei risultati ottenuti, invece di limitarsi ai comunicati entusiastici della maggioranza”.

La segretaria della Lega richiama poi un precedente cittadino, quello della Tre Valli Varesine sostituita dal Criterium. “Lo ricordiamo bene con la Tre Valli Varesine: eliminata per lasciare spazio al Criterium, presentato come il nuovo appuntamento fisso del calendario cittadino. Doveva essere il futuro. È durato una sola edizione. Poi è sparito, lasciando solo la cancellazione di una manifestazione consolidata”.

Amara la sintesi: “Tanto entusiasmo nella comunicazione, tanti proclami, ma risultati che non giustificano le aspettative né le risorse investite”.

La nota si conclude con una critica all’impostazione dell’Amministrazione comunale: “Le manifestazioni non si misurano dai post celebrativi o dai titoli dei giornali amici. Si misurano guardando le piazze, ascoltando commercianti e cittadini e valutando il ritorno concreto per la città. Saronno non ha bisogno di eventi costruiti per cancellare le iniziative delle precedenti amministrazioni e rivendicare una presunta discontinuità. Ha bisogno di amministratori capaci di valorizzare ciò che funziona e di migliorarlo, non di sostituirlo per ragioni di bandiera. Perché quando la propaganda prende il posto dei risultati, a perdere è sempre Saronno”.

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