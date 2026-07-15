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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente dettagliata e precisa analisi di Saronno civica in merito all’evento Reverie.

“L’evento si è sviluppato su tre serate consecutive: i saronnesi hanno risposto in discreto numero solo alla terza. Ma la Reverie ha suscitato anche un dissenso ampio e diffuso e capirne le ragioni, senza preconcetti, è utile prima di tutto agli stessi organizzatori.

Problemi organizzativi? Sì, e in parte evitabili: gestione di accessi e parcheggi, modifiche alla raccolta differenziata, frutto soprattutto di scarso dialogo e coordinamento. Difetti che, da soli, non avrebbero compromesso l’esito della manifestazione.

La scelta degli spettacoli? Qualità media soddisfacente, con prevalenza di puro intrattenimento; apprezzabile l’attenzione ai bambini. Resta da capire se le proposte fossero le più adatte a un pubblico così eterogeneo.

Il marketing? Martellante, probabilmente costoso, ma poco chiaro: chi non segue abitualmente eventi simili non è riuscito a farsi un’idea precisa di cosa aspettarsi. Più richiami, più attesa, e più evidente lo scarto con la partecipazione reale.

Allora cosa non ha funzionato?

Le aspettative. Negli ultimi anni si era costruita un’immagine estiva della città legata soprattutto alla crescita della Notte Bianca: partecipazione in continuo aumento, ospiti arrivati da fuori provincia e dall’estero fino a superare i saronnesi, un trend condiviso con Ascom, Pro Loco e altre realtà cittadine.

Le tre serate consecutive. È una componente da verificare: adatta per le località a marcata connotazione turistica e destinazione di ferie estive, probabilmente non a Saronno in giornate prevalentemente lavorative. Non per nulla la serata più partecipata è stata il sabato, vigilia di giorno non lavorativo.

Il passo avanti mancato. Quest’anno tutti si aspettavano un ulteriore passo avanti, i commercianti per primi, che vedevano nell’evento un’occasione per farsi conoscere e attrarre nuovi clienti proprio nel periodo dei saldi estivi. Invece il trend virtuoso si è interrotto: si torna alla casella di partenza, come confermano i dati diffusi dall’associazione commercianti. Una responsabilità grave, un colpo inutilmente inferto alla città.

Rimane una domanda: perché sostituire un format in crescita, su cui la città aveva investito risorse e qualità ottenendo risultati lusinghieri, con una proposta nuova che avrebbe potuto trovare spazio in un altro periodo dell’anno? Non sarebbe stato meglio “ascoltare” la città nelle sue diverse componenti?

Non a caso molti commenti negativi richiamano il confronto con la Notte Bianca. Un confronto cercato dalla stessa amministrazione, a nostro avviso insensatamente, e comunque estraneo all’attrattività della città e allo sviluppo del commercio di prossimità. Un confronto che i dati ora disponibili dimostrano drasticamente perdente.

Questa scelta ha ottenuto due risultati negativi: deludere le aspettative di molti e non valorizzare una proposta ludico culturale interessante e degna di essere offerta alla città in altro contesto.

Vale davvero la pena ripetere l’esperimento il prossimo anno, con le stesse modalità? La risposta spetta all’amministrazione.

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