SARONNO – Anche Obiettivo Saronno interviene sul festival Reverie. Con una nota il gruppo di opposizione critica l’organizzazione dell’evento dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada, contestando il mancato coinvolgimento delle realtà cittadine, alcune carenze organizzative e l’assenza di una strategia condivisa. Di seguito il testo integrale del comunicato.

“La maggioranza dovrebbe avviare una seria autocritica rispetto alle evidenti criticità emerse nell’organizzazione di Reverie, l’evento della durata di tre giorni dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada, che non ha saputo tradurre in fatti i principi di partecipazione e coinvolgimento più volte richiamati dall’Amministrazione.

Sono mancate le più elementari attività di pianificazione: dal confronto con le realtà cittadine interessate fino alla predisposizione di servizi adeguati, come una raccolta straordinaria dei rifiuti, evitando così che i cassonetti occupassero le vie del centro durante gli eventi. Colpisce inoltre l’assenza di una visione condivisa tra gli assessorati competenti, con la sensazione che le scelte culturali rispondano più alle preferenze dei singoli amministratori che a una strategia orientata alle esigenze della città.

In una fase di evidente difficoltà per il commercio e per il tessuto sociale saronnese, ogni investimento pubblico dovrebbe essere valutato anche per la sua capacità di generare ricadute concrete sul territorio.

Della partecipazione tanto promessa in campagna elettorale resta, purtroppo, ben poco.”